Roma, brutte notizie per Spinazzola, Veretout e Pau Lopez: stagione finita?

Brutte notizie per la Roma, che ha incassato il duro esito degli esami sostenuti da Spinazzola, Veretout e Pau Lopez. Rischio campionato finito?

La Roma ha incassato l’esito degli esami per Spinazzola, Veretout e Pau Lopez. Dopo gli infortuni nella dura sconfitta contro il Manchester United, i tre calciatori si sono sottoposti alle visite per capire l’entità dei guai muscolari che li hanno costretti ad uscire nel primo tempo. Brutte notizie per i giallorossi, perché i calciatori rischiano di dover restare ai box a lungo.

E’ quanto ha rivelato Sky, che ha fornito i dettagli e i risultati delle visite mediche dei tre calciatori giallorossi. Per Pau Lopez i problemi potrebbero essere addirittura più gravi del previsto. Confermata la lussazione alla spalla per il numero uno, che starebbe addirittura valutando l’opportunità di operarsi immediatamente in Svizzera. Per lui la stagione è praticamente compromessa. La Roma però teme anche per Spinazzola e Veretout.

Roma, per Spinazzola e Veretout c’è lesione: l’esito degli esami è preoccupante, e il derby…

Trema la Roma, perché le diagnosi per Spinazzola e Veretout non sono affatto portatrici di buone notizie. C’è lesione per entrambi. L’esterno è rimasto vittima di una ricaduta al flessore sinistro, e lo stesso problema è stato riscontrato al francese, ma alla gamba destra. I problemi muscolari dovrebbero bloccare i due calciatori ai box per un periodo che va dalle 2 alle 3 settimane, e un recupero per il derby del 15 maggio sembra impossibile.

Solo in seguito saranno effettuati nuovi test per evitare altri guai. Tutto dipenderà quindi da quali saranno gli obiettivi giallorossi. Se la Roma dovesse essere tagliata fuori da tutte le competizioni, sarebbe alto e inutile correre il rischio di forzare i recuperi di Spinazzola e Veretout, che a quel punto potrebbero aver già terminato la propria stagione.

E intanto Fonseca dovrà fare a meno anche di Diawara e Carles Perez, entrambi assenti per il match con la Sampdoria. Una situazione delicata per il tecnico portoghese, che nel momento più importante della stagione, si ritrova con gli uomini contati.