Manchester, la protesta dei tifosi United invade l’Old Trafford-VIDEO

I tifosi del Manchester United hanno invaso il campo dell’Old Trafford per protestare contro Glazer. Partita col Liverpool al momento rinviata.

BREAKING: Manchester United’s game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club’s owners.

Le proteste dei tifosi contro la Superlega sembravano finite, ma oggi i tifosi del Manchester United hanno sfogato tutta la loro rabbia contro la proprietà. Glazer, miliardario americano presidente del club, è oggetto di una dura contestazione che ha visto i supporter inglesi assaltare la polizia e poi invadere l’Old Trafford. Infatti, i tifosi dello United hanno messo piede in campo e manifestato ancora una volta, stavolta con gran forza, contro la proprietà.

BREAKING: Manchester United fans have broken into Old Trafford as they protest against their owners.

They are set to face Liverpool in less than 2 hours and fans are shooting flares into the stands.

— Joe Pompliano (@JoePompliano) May 2, 2021