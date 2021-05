Juve e Agnelli, complimenti social all’Inter: tifosi bianconeri divisi

La Juve con un post fa i complimenti all’Inter per un titolo che spezza il dominio bianconero: anche Agnelli si associa, e il suo post divide i tifosi.

Il pari dell’Atalanta con il Sassuolo regala all’Inter uno Scudetto meritato. Senza dubbio il titolo di Antonio Conte, che ha saputo isolare la squadra dai problemi societari, costruendo un gruppo capace di dettare legge in campo. L’Inter è stata capace di vincere con largo anticipo, spezzando un dominio della Juve che durava da nove lunghi anni. Un successo che è stato sottolineato proprio dai bianconeri. Il club si è complimentato con gli avversati per la vittoria in Serie A, e anche Andrea Agnelli dal proprio profilo ha omaggiato il club nerazzurro.

“Ben fatto Steven – è il testo del messaggio rivolto dal presidente bianconero a Zhang – e sono felice per te e e orgoglioso di essere il tuo fedele avversario in campo e amico. Torneremo”. Un messaggio che ha incassato una serie di reazioni dai sostenitori della Juve, divisi fra chi si associa alle lodi per il titolo delle beneamata, e chi invece ritiene difficile spezzare un nuovo ciclo che potrebbe essere partito oggi.

Leggi anche: Juventus, con l’Udinese quale motivazione con metà squadra in partenza?

Juve e Agnelli nel mirino dopo i complimenti all’Inter: “Non ho parole”

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter — Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021

Tifosi divisi dopo le reazioni di Agnelli e della Juve che si sono complimentati per il successo dell’Inter. Molti sostenitori bianconeri hanno sottolineato la sportività del club. Altri invece, hanno attaccato il numero uno della vecchia signora, che in una stagione complicata e piena di passi falsi, deve ancora centrare una qualificazione alla prossima Champions.

Io non ho parole — Francesco (@kiofra1) May 2, 2021

La maggior parte dei tifosi non hanno digerito il commento di Andrea Agnelli, che ha incassato una serie di critiche per il post. Un messaggio chiaro da parte del popolo bianconero, che non digerisce la vittoria del titolo dell’Inter, conquistato anche grazie ai due ex Conte e Marotta.

No scusa….. Cos? — SimoN (@Nemosi_83) May 2, 2021

Fra le tante critiche c’è anche però chi si associa con sportività al messaggio, e chi in quel “Torneremo” scritto da Agnelli, ritrova lo spirito di rivalsa della società. In molti però continuano a chiedere ad Agnelli di puntare su Allegri. L’ex tecnico, secondo i tifosi, può essere l’unico allenatore in grado di poter riportare in alto la Juventus.

Ora richiamare Max! — GL (@GiuLovins) May 2, 2021