PSG, Marquinhos gol fotocopia contro il Lens: City avvisato-VIDEO

Altra partita e altro gol di Marquinhos, praticamente identico a quello segnato col City. La Ligue 1 è ancora aperta.

Nelle partite che pesano i grandi difensori salgono in cattedra non solo in difesa, ma anche in attacco. Questo ha fatto Marquinhos, centrale del PSG, che anche con il Lens è andato in gol, proprio come contro il Manchester City nell’andata della semifinale di Champions League.

Il PSG vince contro il Lens grazie a Neymar-Marquinhos e rimane a -1 dal Lille. — Riccardo Tanco (@RiccardoTanco) May 2, 2021

Cross e gol di testa al 59esimo minuto del secondo tempo per il brasiliano, che così facendo ha mandato i suoi sul risultato di 2-0. Dopo 2 giri di lancette, il Lens ha accorciato le distanze, ma i parigini hanno portato a casa la partita.

Il gol di Marquinhos non è un caso isolato nella carriera del centrale ex Roma, anzi in questa stagione ne ha segnati 5 con quello di ieri. Tuttavia, è meno sovente l’andare in rete per 2 partite di fila, cosa difficilmente riuscita al giocatore del PSG in passato.

PSG, un finale di stagione da salvare

Il gol di Marquinhos ha permesso al PSG di rimanere in scia del Lille vittorioso in casa col Nizza. Ovviamente, i parigini sono totalmente concentrati sul ritorno della semifinale di Champions col City di Guardiola, ma Pochettino è stato bravo a tenerli focalizzati anche sulla corsa alla Ligue 1.

Del resto, solo una volta la squadra dello sceicco Al-Khelaifi ha perso il titolo da quando c’è lui a capo della proprietà, ed è stato nel 2017, quando il Monaco di un giovanissimo Mbappé e di Falcao vinse in patria, e arrivò in semifinale di Champions.

Dopo aver sconfitto il Bayern Monaco ai quarti, con due grandi prestazioni, il PSG certamente vorrà farsi valere in casa del City, anche se forse senza proprio Mbappé, il quale ha avuto un problema al polpaccio prima della partita col Lens. Se dovesse mancare, i piani di rimonta si complicherebbero non poco.

Del resto è molto difficile che Marquinhos possa segnare un altro gol, e mandare in finale la sua squadra. Chiaramente, però, nel calcio mai dire mai, e soprattutto bisogna ricordarsi che finché l’arbitro non fischia la fine, la partita non è finita.