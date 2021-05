Caso Donnarumma, i tifosi vogliono chiarezza: la decisione

Cresce la tensione in vista di Juventus-Milan della prossima giornata. I tifosi rossoneri hanno preteso di parlare con Donnarumma.

La vittoria contro il derelitto Benevento, ha portato un po’ più di felicità e ha leggermente abbassato la tensione all’interno della squadra del Milan. Tuttavia, a una settimana dallo scontro Champions a Torino contro la Juventus, i tifosi hanno preteso di parlare con Donnarumma.

Il portiere, reo secondo i supporter rossoneri di voler andare alla Juventus, è stato chiamato in causa per via della sua posizione a metà, proprio tra club bianconero e quello milanista.

I tifosi hanno chiesto chiarezza a Donnarumma, il quale dopo un primo rifiuto di confronto, ha deciso di parlare e di dire le proprie idee. Da quanto emerso, sembra che il portiere del Milan non abbia ancora deciso cosa fare, se rinnovare o andare alla Juventus, e addirittura è poi scoppiato in lacrime, dopo che i supporter gli hanno detto che può diventare il Totti di Milano.

Non solo Donnarumma, altri casi simili nel calcio

La chiacchierata tutt’altro che amichevole tra Donnarumma e i tifosi del Milan, quindi, è portata da una situazione molto difficile, e non è la prima volta che si vede nel mondo del calcio.

Nel 2018, ci fu il caso De Vrij. L’attuale difensore dell’Inter era un giocatore della Lazio, ma nel corso dell’anno firmò per andare a zero proprio per i nerazzurri. Addirittura, giocò l’ultima giornata con i biancocelesti contro la sua futura squadra, commettendo un grave errore che diede la qualificazione Champions all’Inter.

Sempre riguardo la Lazio e la squadra nerazzurra, il 31 agosto 2015 il brasiliano Hernanes, idolo dei tifosi biancocelesti, fu fermato in macchina dai supporter laziali, e ammise piangendo di lasciare la squadra per trasferirsi a Milano, con grande dispiacere suo e dei fan della Lazio.

Il caso Donnarumma, dunque, è pieno di tensione e i tifosi ieri hanno cercato di metterci un punto. Adesso, sta al portiere cosa scegliere, soprattutto in vista del big match con la Juventus, con una sfida che sa di presente, passato e futuro.