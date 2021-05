Raiola, i migliori 10 calciatori in procura: valore folle

Mino Raiola e Jorge Mendes da soli gestiscono una incredibile fetta nel mercato del calcio: ma chi sono e quanto valgono i migliori 10 giocatori gestiti dal procuratore di Haaland?

Cifre astronomiche, movimenti di mercato incredibili e un valore totale fra i calciatori gestiti che sfiora il miliardo di Euro. La classifica dei 10 migliori giocatori gestiti da Mino Raiola dà la dimensione di quanto il calcio europeo sia strettamente legato al super procuratore. Una cifra mostruosa che è frutto di un lavoro certosino, a caccia di procure, di giovani talenti, di calciatori da valorizzare e muovere con sagacia e idee chiarissime.

Ne sa qualcosa il Milan, che con l’agente dovrà discutere i delicatissimi rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Affari complicati dalla resistenza di Raiola, che non fa passi indietro. Stesso discorso vale per il Manchester United con Pogba, che è ancora in dubbio. Tutti nomi altisonanti, che rendono l’idea di quanto sia alto il capitale costruito dal procuratore negli anni. Ma quali sono i 10 giocatori dal valore di mercato più alto gestiti da Mino Raiola?

Raiola, una fortuna in 10 nomi: i calciatori dal valore di mercato più alto gestiti dall’agente

Il numero uno è senza dubbio Erling Haaland. Raiola ha fiutato immediatamente la crescita del norvegese, e si è fiondato sul calciatore preparando un piano fino ad ora perfetto. Dal Salisburgo il calciatore è passato al Borussia Dortmund, in modo da favorire la sua crescita in una squadra pronta a garantirgli una maglia da titolare. Con i tedeschi la sua valutazione è decollata, e il suo valore è di circa 110 milioni di euro. Una cifra destinata ad alzarsi nell’asta che potrebbe scatenarsi in estate.

Al secondo posto c’è De Ligt, che ha un valore di circa 80 milioni, e il podio è chiuso da Pogba, che non lascerebbe i Red Devils per meno di 60 milioni. Il primi due italiani sono Verratti e Donnarumma, entrambi valutati 60 milioni, mentre al sesto posto c’è De Vrij che ne vale 55. Sempre in procura con Raiola c’è Lozano, per il quale in Napoli chiederebbe 45 milioni, mentre Marcus Thuram e Moise Kean ne valgono 10 in meno. Chiude la top ten Alessio Romagnoli, che ha una quotazione sul mercato di 30 milioni. Valore totale? Circa 565 milioni di euro solo per i migliori 10 calciatori gestiti da Mino Raiola. Ecco quale è l’impatto del super procuratore in Europa e nel suo portfolio sono destinati ad entrare nuovi giovani pronti ad esplodere e a diventare le stelle del futuro.