Liga, Messi: pranzo speciale per i compagni prima di Barcellona-Atletico

L’Inter anticipa tutte le big d’Europa e fa già suo il campionato. Serie A chiusa, grande incertezza invece per quanto riguarda la Liga Spagnola. Messi e il Barcellona inseguono l’Atletico Madrid: prima dello scontro diretto iniziativa della Pulce.

In Italia la lotta appassionante per la qualificazione alla prossima Champions League sarà il motivo principale di attenzione da parte di tifosi e appassionati, in Spagna stanno vivendo una situazione simile ma per quanto riguarda la vittoria del campionato. L’Inter, nei principali 5 campionati europei, è stata la prima squadra a chiudere il discorso titolo. Manchester City e Bayern Monaco viaggiano verso i rispettivi trofei, il PSG dovrà ancora lottare duro con le rivali ma è in Spagna forse che si assiste alla volata più emozionante.

Nello scorso weekend hanno vinto tutte le prime tre: Atletico (con grande brivido finale), Real e Barcellona, con il Siviglia atteso questa sera alla risposta in casa contro il Bilbao. Allo stato attuale la classifica del campionato spagnolo recita Colchoneros a quota 76, Blancos e Blaugrana a 74, con gli andalusi potenzialmente a 73. Una lotta serrata che vivrà, forse, di uno snodo cruciale nel prossimo turno, quando si sfideranno Atletico e Barça.

Proprio Messi e compagni ieri sera hanno vinto in rimonta contro il Valencia. 3-2 con doppietta di Messi per rimanere in scia e sperare nel sorpasso sui rivali tra pochi giorni. Proprio la Pulce argentina, per caricare e compattare lo spogliatoio, si è reso protagonista di un’iniziativa inedita: ha portato tutti a mangiare a casa sua.

Barcellona, Messi organizza un pranzo a casa

Dopo il 3-2 del Mestalla Messi, autore di una doppietta con gol numero 50 su punizione, ha deciso di prendere un’iniziativa da capitano vero. Stando a quanto riporta Marca, infatti, la Pulce ha invitato i suoi compagni e le rispettive fidanzate/mogli nella sua villa, allestendo in giardino un barbecue tipico della tradizione argentina. Carne di asado e convivialità per compattare il gruppo a pochi giorni dalla sfida, forse decisiva, contro l’Atletico Madrid.

Fanno sapere dalla Spagna che, da quando Messi è un giocatore del Barcellona, la Pulce non aveva mai organizzato un evento simile. Il capitano, stavolta, ha voluto agire in prima linea.