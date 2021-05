“Solo il Milan”: un big del Real Madrid rifiuta tutte le offerte

Dalla Spagna arrivano conferme su una trattativa imbastita dal Milan con il Real Madrid: riguarda una stella dei blancos.

C’è un Milan che lavora sul campo a caccia di un posto in Champions, e un altro che lavora in ottica futura. Due binari diversi, che però si intrecciano in previsione della prossima stagione. Senza la Coppa dalle grandi orecchie i rossoneri potrebbero ridimensionarsi. É un discorso chiaro da tempo, sia nel capitolo rinnovi che nei nuovi innesti. Il futuro di molti calciatori potrebbe dipendere molto dai palcoscenici ai quali si affaccerà il Milan, e anche i nuovi innesti attendono sviluppi dalle prossime giornate.

Su tutti però spunta il nome di un calciatore che sarebbe pronto in qualsiasi momento ad approdare in Italia. Lo confermano dalla Spagna, in una indiscrezione che si arricchisce di dettagli importanti. Pare infatti che la stella del Real Madrid abbia già scelto di salutare per diventare un calciatore del Milan. E sarebbe un colpo importante per Maldini, sia tecnicamente, che per le cifre dell’affare.

Dal Real Madrid al Milan: Lucas Vazquez vuole solo i rossoneri

Si muove la triade rossonera, decisa a puntellare la rosa di Pioli con un occhio ai bilanci. É necessario per alzare l’asticella degli obiettivi e non appesantire le casse del club. Ecco quindi che nella rosa di nomi graditi al tecnico, spunta un attaccante che potrebbe arrivare a zero. Lo conferma As, quotidiano spagnolo che racconta i dettagli di un affare possibile. Pare infatti che Lucas Vazquez, esperto attaccante dei blancos, potrebbe rifiutare il rinnovo e pensare ad un trasferimento al Milan.

Il primo club a tentare di inserirsi è stato l’Atletico Madrid, sempre a caccia di talento e calciatori pronti. Simeone avrebbe incassato un secco no. Con tanto di motivi raccontati da As. Il tabloid svela infatti Lucas Vazquez sia deciso ad allacciare i contatti con il Milan per provare l’esperienza in rossonero. Il ventinovenne potrebbe arrivare a parametro zero ed arricchire la batteria di trequartisti di Pioli, che valuta le novità in arrivo da Madrid e gradirebbe il calciatore. La pista è calda, e il tecnico potrebbe trovare finalmente un esterno offensivo di grande esperienza.