Moise Kean campione di beneficenza: le foto tra le vie di Parigi

Moise Kean si è reso protagonista di un’iniziativa solidale tra le strade di Parigi: la foto che ha emozionato sportivi, colleghi e follower.

Una stagione da incorniciare per Moise Kean, ceduto in prestito dall’Everton al PSG per avere maggior spazio e crescere come attaccante. Assieme ad Icardi, Neymar, Di Maria e altri compagni è riuscito a ritagliarsi un ottimo minutaggio e sorprendere i tifosi parigini, ma anche i suoi fan italiani.

Non a caso, il Ct della Nazionale italiana lo tiene in considerazione per Euro 2021, grazie al suo stato di forma mentale e fisica. L’ex calciatore della Juventus è riuscito a trovare la sua strada, la sua dimensione, e sta crescendo come campione non solo dentro il campo, ma anche fuori. Infatti, Kean si è reso protagonista di un gesto davvero lodevole tra le strade della capitale francese.

Moise Kean fa beneficenza tra le strade di Parigi: cibo ai senzatetto a Porte de la Chapelle

Dopo la vittoria in Ligue 1 contro il Lens e a poche ore dal big match di Champions contro il Manchester City, Moise Kean è stato in giro per Parigi a consegnare cibo ai senzatetto e migranti. L’attaccante del PSG ha postato alcune foto sul suo account social, ritraendosi con una busta piena di alimenti e acqua, da consegnare ai clochard o chi ne ha bisogno.

Kean è andato a Port de la Chapelle, nei pressi della stazione metropolitana della capitale e ha condiviso le foto descrivendole: “Allontanando il dolore“. L’iniziativa dell’attaccante della Nazionale italiana sta facendo il giro del web e ha colpito il cuore anche dei suoi ex compagni, come Matuidi o star del NBA come Jimmy Butler.