Serie A, Palacio con una tripletta batte un record: fatta la storia del calcio

Il Palacio è il giocatore più vecchio ad aver segnato una tripletta nei top campionati. Non è il più anziano in assoluto ad aver fatto gol.

A 39 anni Palacio ha dimostrato la voglia e la tempra di un ragazzino alle prime esperienze, senza sfigurare nel confronto con il 20enne Vlahovic della Fiorentina, e portando con una tripletta al pareggio il suo Bologna per 3-3 nel derby dell’Appennino.

L’argentino è il più vecchio giocatore della storia a fare una tripletta nei 5 top campionati europei, superando in Italia Silvio Piola e considerando le altre massime leghe, Joaquin del Betis Siviglia che ne fece una nel 2019.

Palacio, quindi, ha deciso di lasciarsi alla grande col Bologna, dimostrando che l’età è solo un numero. Fatto sta, che adesso il Trenza è entrato di diritto nella storia della Serie A, ma forse qualcuno potrebbe togliergli il record, già quest’anno o la prossima stagione.

I giocatori più vecchi ad aver segnato in Serie A

La tripletta di Palacio che lo ha fatto entrare nella storia del campionato italiano e del calcio europeo in generale, dimostra che i vecchi della Serie A sono ancora all’altezza dei più giovani. Da inizio campionato, comunque, questo era chiarissimo, con Ibrahimovic e le sue ottime prestazioni.

Lo svedese, pur non segnando da 3 partite, di reti ne ha fatte 15 in 18 presenze col Milan, e deve ripartire per assicurare alla sua squadra la Champions il prossimo anno. In quello, o già in questa stagione, potrebbe con una tripletta scavalcare Palacio come più anziano a raggiungere questa impresa.

Ancora, Ibrahimovic potrebbe diventare anche il quarto o il terzo più vecchio a segnare in Serie A, visto che farà 40 anni a ottobre. E in questa speciale classifica potrebbe piazzarsi davanti o alle spalle di Vierchwood, superare Maldini, Totti e Pellissier, e piazzarsi dietro Piola, che è anche il più giovane in assoluto ad aver segnato 3 gol in campionato, e infine Costacurta, che a 41 anni e 25 giorni è al momento ineguagliabile, a meno che Buffon non decidesse di diventare attaccante.

La tripletta di Palacio, dunque, ha dimostrato ancora una volta le potenzialità di questo giocatore. Arrivato tardi in Europa e in Italia, ha mostrato a tutti visione di gioco, talento e senso del gol, entrando di diritto nella storia del calcio nostrano.