Barcellona: rinnovo biennale e Neymar: così Laporta ha convinto Messi

Sembra essere destinata a concludersi favorevolmente, per il Barcellona, la telenovela legata al futuro di Leo Messi. La Pulce argentina firmerà il rinnovo con i blaugrana e dall’Argentina si parla di un affare clamoroso: torna Neymar?

Il rinnovo di Leo Messi con il Barcellona potrebbe valere anche come possibile indizio di mercato. Se da qualche giorno filtra ottimismo dal Camp Nou per quanto riguarda la firma del calciatore argentino, pare che le buone notizie per i blaugrana possano non finire qui. Il prolungamento del contratto di Messi potrebbe essere letto, sempre in ottica mercato, sotto un’altra chiave. Da mesi si parla della volontà dell’argentino di tornare a giocare con Neymar, con il brasiliano che più volte ha chiamato l’amico al Psg per essere di nuovo compagni.

A questo punto, però, la permanenza al Camp Nou del numero 10 blaugrana potrebbe essere un’esca per attirare l’attaccante del Psg nuovamente in Catalogna. Se fino a poche settimane fa si era parlato di pressing parigino su Messi, con l’imminente rinnovo della Pulce a Neymar rimarrebbe solamente una possibilità per giocare di nuovo con l’ex compagno.

Dall’Argentina cavalcano proprio questa possibilità e lanciano la clamorosa bomba di mercato: il Barcellona, dopo aver ottenuto il ‘sì‘ di Leo, avrebbe serie intenzioni per quanto riguarda Neymar. Che la promessa di Laporta di riportare il brasiliano al Camp Nou abbia convinto definitivamente Messi?

Le parole di Leonardo, ds del Psg, sul rinnovo di Neymar tra l’altro lasciano aperta qualsiasi ipotesi: “Bisogna vedere tutto con calma“.

Barcellona: rinnovo Messi e rientro di Neymar

ATENÇÃO ! Informação sobre o futuro do Messi 🚨 Segundo Sebastián Vignolo, jornalista da ESPN ARGENTINA, Messi vai permanecer no Barcelona por mais 2 anos. pic.twitter.com/ZbahzhToxX — Culés Brazil — 20/21 (@CulesBrazil) May 4, 2021

Per la Pulce altri due anni di contratto con il Barcellona, quanto basta per ‘portarlo‘ al Mondiale del 2022 nella migliore forma possibile. Poi, per l’attaccante, si parla di ipotesi MLS e di un successivo ritorno a Barcellona ma nelle vesti di dirigente. Per la firma, ormai, sembra solamente questione di settimane.

Neymar intanto non pensa al mercato: stasera con il suo Psg obiettivo rimonta in casa del Manchester City nel ritorno della semifinale di Champions League. Squadre in campo con questi uomini?

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Gündogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; B. Silva. Allenatore: Guardiola.

PSG (4-2-3-1): K. Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Danilo Pereira; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino