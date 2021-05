Calciomercato Juve, sfuma un attaccante: l’annuncio

Un obiettivo della Juve sta per firmare con un altro club: l’indiscrezione arriva dalla Spagna, e chiude una pista di calciomercato molto calda nelle ultime settimane.

Brutte notizie per la Juve, in corsa per un attaccante che ha scelto di approdare in Spagna. Manca solo l’annuncio, ma le indiscrezioni raccontano di un affare ormai ai dettagli e svelano un indizio che chiude definitivamente la corsa bianconera. Agnelli e Paratici puntavano su diversi calciatori a parametro zero per rafforzare la squadra evitando lunghe trattative e pesanti esborsi economici.

La prima pista però è sfumata, perché il calciatore scelto per garantire gol e talento alla squadra della prossima stagione, ha scelto di volare in Spagna. El Mundo Deportivo rivela i dettagli di un affare che è praticamente chiuso, e aggiunge un particolare che certifica il passaggio del calciatore al Barcellona. I bluagrana l’avrebbero spuntata nella caccia all’attaccante, e il particolare raccontato dal tabloid chiude ogni discorso imbastito nelle ultime settimane dai bianconeri.

Leggi anche: Esonero Pirlo, per Allegri c’è un problema: Agnelli prepara il piano B

Juve, sfuma Depay: l’attaccante cerca casa a Barcellona

Depay è ad un passo dal Barcellona, e la Juve incassa la decisione dell’attaccante del Lione. El Mundo Deportivo svela che Koeman l’avrebbe spuntata nella corsa al calciatore, pronto a cercare casa in Spagna. Un dettaglio che chiude definitivamente i discorsi per la Juve, da tempo vigile su Depay ma definitivamente fuori dalla corsa all’olandese. Il ventisettenne, dopo 4 stagioni in Ligue 1, sarebbe pronto a cambiare aria, ed avrebbe già comunicato al club l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2021.

RIVEDI L’INCREDIBILE GOL DI DEPAY, OBIETTIVO DELLA JUVE — clicca qui

Depay, secondo il tabloid spagnolo, sarebbe già quindi alla ricerca di una casa in Catalogna, ed avrebbe addirittura comunicato agli altri club in lizza di aver già scelto il Barcellona. Nella decisione è stato fondamentale Ronald Koeman, che attende un altro rinforzo a parametro zero. Sempre dalla Spagna affermano infatti che dopo Depay i blaugrana sarebbero pronti a chiudere con Sergio Aguero. L’annuncio è solo rimandato perché El Kun vuole finire la stagione rispettando in tutto il club che gli ha regalato gioie e successi. Subito dopo volerà in Spagna per iniziare una nuova avventura con il Barca, che bruciando le avversarie sul tempo, sta provando a rafforzarsi limitando le spese