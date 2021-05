Fonseca Roma, annuncio ufficiale: le parole dei Friedkin

La Roma ufficializza l’addio a Fonseca: c’è il comunicato dei giallorossi, che ora attendono solo la firma di Maurizio Sarri. Il tecnico ha ringraziato i Friedkin.

L’avventura di Paulo Fonseca alla Roma è ufficialmente terminata. Il tecnico era stato visto ieri a Trigoria fumare nervosamente in attesa di incontrare vertici del club, che non hanno perso tempo. I giallorossi non hanno voluto attendere la fine del campionato, ed hanno reso ufficiale la scelta di chiudere il rapporto con Fonseca. Il portoghese lascerà la capitale al termine della stagione, solo dopo aver disputato la gara di ritorno in Europa League.

Troppo pesante il ko contro gli inglesi all’andata, che chiude una stagione iniziata bene ma andata avanti nel peggiore dei modi. La Roma ha quindi ufficialmente comunicato a Fonseca la volontà di chiudere il rapporto anticipatamente, e si concentra su Maurizio Sarri, che attende solo la naturale scadenza del contratto con la Juve per iniziare la nuova avventura in giallorosso. Intanto il club ha diramato una nota in cui fa chiarezza sulla scelta, e in cui anche l’allenatore ha ringraziato l’ambiente e il presidente.

Fonseca Roma, è separazione: il comunicato del club e le parole del tecnico

L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

“La Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione”. É questo l’asettico titolo della nota diramata dalla società giallorossa, che poi spiega dettagliatamente i motivi della decisione. “A nome di tutti – parole di Friedkin – all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”.

Anche Thiago Pinto parla dell’addio di Fonseca alla Roma: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo”.

In chiusura le parole dell’allenatore. “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.