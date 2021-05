Roma, con Sarri arriva Milik? C’è l’indizio di mercato

L’addio di Fonseca apre l’era Sarri, che arriverà a Roma per rivoluzionare la squadra: il primo nella lista dell’allenatore è Milik.

Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Roma. Manca solo l’ufficialità, che arriverà quando il naturale contratto fra il tecnico toscano e la Juve sarà concluso. L’addio di Fonseca certifica il cambio in panchina, e i Friedkin sarebbero disposti ad accontentare Sarri, che porterà una ventata di novità. Nel gioco, e negli uomini che faranno parte della rosa del futuro.

Ci sarebbe già la lista pronta per il mercato, e il primo calciatore chiesto da Sarri alla Roma è Milik. Fu voluto da lui al Napoli, prima di un infortunio che condizionò il percorso del centravanti polacco in Italia. La sua avventura al Marsiglia potrebbe concludersi presto, e Milik troverebbe una maglia da titolare in una Roma pronta a rinunciare a Dzeko, e ad accontentare Sarri per accantonare una stagione molto delicata. A conferma dell’affare arriva anche un indizio molto importante.

Roma, Sarri è pronto: obiettivo Milik. C’è il contatto fra le parti

Pare infatti che Maurizio Sarri sia già fianco a fianco con il club nella costruzione della Roma che verrà. Il tecnico ha già individuato le pedine da chiedere ai Friedkin, disposti ad ascoltare le richieste per intervenire prontamente sul mercato. Si valuta un portiere, e Gollini sarebbe il primo nella lista, ma i reparti sui quali Sarri vorrebbe mettere mano sono la difesa e l’attacco.

Ecco quindi che Milik potrebbe incassare immediatamente una proposta per tornare in Serie A. Lo svela Il Tempo, che parla di contatti già avviati per bruciare la concorrenza. Il famoso quotidiano ha affermato che Sarri avrebbe già sondato il terreno in uno scambio di messaggi con il calciatore polacco. Un modo per capire le reali intenzioni del calciatore, e per chiudere al più presto l’affare concentrandosi poi sugli altri innesti. In mattinata la voce sembra trovare infatti conferme, e prima dell’Europeo la Roma sarebbe disposta ad accelerare i lavori per farsi trovare pronta alla nuova stagione.