Manchester City-Psg, Mbappè infortunato preoccupa: le condizioni

A poche ore dalla super sfida di questa sera tra Manchester City e Psg le condizioni di Mbappè tengono in apprensione i francesi. Pochettino ha dato l’allarme ieri in conferenza: come sta l’attaccante ex Monaco.

Seppur in campo, Kylian Mbappè è stato il grande assente della sfida dell’andata. Il numero 7 francese non è entrato mai in partita mercoledì scorso contro la squadra di Guardiola, spesso avulso dal gioco e tenuto alla grande dalla retroguardia del Manchester City. Questa sera per ribaltare il 2-1 del Parco dei Principi a Pochettino servirà un’autentica impresa: vincere solamente non basterà, bisognerà farlo con più di due gol di scarto contro i futuri nuovi campioni della Premier League.

Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario il massimo sforzo di tutti, di Mbappè in primis. Su di lui però ci sono molti dubbi per stasera: ieri infatti Pochettino ha lanciato l’allarme in conferenza stampa. Il suo numero 7 non è al meglio della forma e il tecnico argentino sta valutando se impiegarlo dall’inizio stasera o meno. L’eventuale assenza dell’attaccante francese sarebbe un brutto colpo per i vice campioni d’Europa in carica, per questo i parigini faranno di tutto pur di rimetterlo in sesto per la gara delle ore 21:00.

Le notizie che arrivano da Manchester, però, sembrano propendere verso l’ottimismo. Pare infatti che il Psg possa recuperare il suo attaccante, con Pochettino che lo lancerà dall’inizio seppur non al 100%. Il giocatore si era infortunato nel corso della gara d’andata.

Manchester City Psg con Mbappè, le probabili formazioni

Allarme rientrato quindi per Pochettino e il Psg: Mbappè dovrebbe essere regolarmente in campo questa sera, anche se non al meglio della forma. Servirà però anche il suo contributo per sperare in una rimonta che si preannuncia decisamente complicata.

Guardiola in his digital programme notes ahead of tonight’s semi-final against PSG: “We know, despite taking a 2-1 lead into the game, the tie is far from over. We will have to play a near perfect game to reach this club’s first Champions League final.” #MCFC @MirrorFootball — David McDonnell (@DiscoMirror) May 4, 2021

Squadre in campo con questi uomini? Le probabili formazioni di questa sera:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Gündogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; B. Silva. Allenatore: Guardiola.

PSG (4-2-3-1): K. Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Danilo Pereira; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino