Agustina Gandolfo in bikini è favolosa: lady Lautaro incanta i fan – Foto

Lady Lautaro conquista i follower con uno scatto dal sapore d’estate: Agustina Gandolfo meravigliosa a bordovasca.

L’Inter festeggia in anticipo lo scudetto, a quattro giornate dal termine del campionato. La squadra nerazzurra non ha perso neanche una sfida nel girone di ritorno e questo ha inciso notevolmente nel raggiungimento di un obiettivo prefissato ad inizio stagione. Complice di questo grande traguardo non è solo Antonio Conte, ma i suoi ragazzi. Tra i migliori della rosa spunta sicuramente Lautaro Martinez. D’altronde, è l’anno del Toro in tutto e per tutto. Infatti, il campione argentino non solo ha avuto un rendimento straordinario in questa stagione, ma è diventato anche genitore per la prima volta, assieme alla compagna Agustina Gandolfo.

Anch’ella argentina come l’attaccante dell’Inter, famosa per i tifosi per i suoi scatti e il suo seguito sui social. E quest’oggi la neo-mamma ha infiammato il suo account.

Agustina Gandolfo stupenda in costume: ha già voglia d’estate – Foto

Top model sudamericana, classe 1996, Agustina Gandolfo è entrata nel cuori dei tifosi dell’Inter per il suo fascino. Lady Martinez sente già aria d’estate e lo dimostra sui social con una foto da urlo. La compagna del bomber si ritrae a bordopiscina con un costume leopardato che esalta le sue forme.

Agustina presenta una forma smagliante e non vede l’ora che arrivi la stagione tanto attesa, per poter farsi un tuffo a mare. Intanto, il tuffo se l’è fatto ugualmente nella piscina e con un panorama mozzafiato alle spalle.