Psg, trovato il sostituto di Mbappé: cifre enormi per l’affare

Il rinnovo fra il Psg e Mbappé sembra sempre più lontano, e il club si mobilità per capire quale sarà il suo futuro. In caso di cessione in estate è già pronto il sostituto.

Campione che va, nuova stella che arriva. É la politica del Psg, che dovrà presto incontrare Mbappé per capire le scelte dell’attaccante. Dalla Spagna e dalla Francia arrivano conferme sulle difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo, che impone a Leonardo riflessioni immediate. Il contratto di Mbappé con il Psg scadrà nel 2022, e in caso di rottura sul nuovo accordo, l’unica soluzione sarebbe una cessione in estate. Una opzione che il sotto la Tour Eiffel hanno provato ad allontanare, senza però mai trovare un’apertura nell’entourage del calciatore.

Il mercato si scalda quindi a Parigi, e As conferma che i francesi avrebbero trovato l’eventuale sostituto. Si tratterebbe di un affare dalle cifre enormi, per un calciatore che potrebbe prendere il posto di Mbappé senza creare rimpianti e incertezze fra i tifosi. As ha svelato anche il nome e le cifre di una trattativa che potrebbe decollare, e trova conferme anche anche in Inghilterra e sui giornali francesi.

Psg, se parte Mbappé arriva un top della Premier League: affare da 80 milioni

La cifra che i francesi dovrebbero investire per sostituire Mbappé non preoccupa. Non solo per la possibilità di investire degli sceicchi, ma soprattutto perché vendere l’ex Monaco porterebbe in cassa una valanga di soldi. Cifre da capogiro, che il Psg potrebbe subito girare al Liverpool per Salah. As svela infatti il “piano B” di Leonardo, che potrebbe approfittare della volontà dell’egiziano di cambiare aria.

La sua esperienza con in Reds sarebbe al capolinea, e Salah potrebbe comporre con Neymar l’ennesima coppia da sogno al Psg. Ci sarebbe anche la cifra che il club sarebbe proposto ad offrire. Circa 80 milioni, che servirebbero a colmare il vuoto lasciato da Mbappé e potrebbero essere investiti per tappare le falle di un Psg che ha pagato in Champions le prestazioni di alcuni elementi ancora inesperti. Ecco quindi che Salah diventa una pista calda per i francesi, pronti ad infiammare l’ennesima estate a suon di milioni sul calciomercato.

L’indiscrezione è confermata da Le Parisien, che rilancia e fa altri due nomi graditi ad Al Khelaifi. Lo sceicco avrebbe messo in cima alla lista Ronaldo e Messi, ma in caso di risposte negative sarebbe pronto a bussare in casa Liverpool, e avrebbe una strada spianta per chiudere l’affare a suon di milioni.