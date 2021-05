Calciomercato Lazio, tanti big nel mirino: occhi in casa Manchester United

Lotito e Tare pronti ad un restyling in casa Lazio: primo obiettivo il rinnovo di Inzaghi, e poi il mercato, che porta ad un affare con il Manchester United.

Un posto in Champions che sarebbe preziosissimo per l’anno prossimo, il rinnovo di Inzaghi e un restyling sul mercato. In casa Lazio il finale di stagione potrebbe cambiare le strategie, e Tare e Lotito lavorano per ristrutturare la squadra che verrà. A quattro giornate dal termine c’è ancora spazio per sognare l’Europa che conta, e da una possibile qualificazione dipenderanno le strategie di mercato. L’obiettivo dei biancocelesti sembra chiaro, almeno dai nomi accostati al club.

Il presidente vorrebbe regalare ad Inzaghi una squadra più competitiva, puntando sui giovani ma anche su elementi esperti e già pronti. Calciatori in grado di imporsi subito alla Lazio, prelevandoli magari a parametro zero e senza esborsi economici pesanti. Quelli saranno riservati a pochi innesti ma mirati, e a consolidare una rosa che prima di tutto dovrà essere preservata dagli assalti di mercato per diversi calciatori. Ecco quindi che spunta un altro nome caldo dall’Inghilterra. Una pista che se confermata, consentirebbe ad Inzaghi di avere un’arma tattica importante sulla trequarti.

Lazio, tanti nomi per il futuro: l’ultimo è Juan Mata

La Lazio avrebbe messo gli occhi su Juan Mata. L’indiscrezione arriva dai tabloid inglesi e trova conferme in Italia. Un sondaggio, nulla di più, che però potrebbe essere una pista concreta per dare qualità ai biancocelesti. Il calciatore, trentatreenne, non ha trovato molto spazio in un Manchester United che punta sui giovani. Ciò nonostante, nelle 7 presenze in Premier è riuscito a fornire due assist e in Carabao Cup in circa 80 minuti nei due match disputati, ha messo insieme due gol e un suggerimento vincente.

Dopo il naufragio della trattativa con David Silva, che sembrava praticamente chiusa, la Lazio ci riprova con Juan Mata. Un altro spagnolo della generazione che ha vinto una Coppa del Mondo all’insegna della qualità. I rumors raccontano di una richiesta già avanzata da parte del padre del calciatore, che guadagna circa 8 milioni a stagione con i Red Devils.

Mata potrebbe accontentarsi della metà o poco meno, ma vorrebbe dalla Lazio un biennale con opzione per una terza stagione. Una richiesta che potrebbe essere gestita da Tare per regalare ad Inzaghi un calciatore da gestire oculatamente, ma con numeri ancora importanti per la Serie A.