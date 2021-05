Belotti, offerta dalla Premier: la risposta dell’attaccante ai tifosi del Torino

Andrea Belotti continua ad incassare proposte per lasciare il Torino: l’ultima arriva dalla Premier, ma lui stesso ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Andrea Belotti è l’anima di un Torino che prova a chiudere in fretta il discorso salvezza per poi concentrarsi sul mercato. La stagione che volge al termine impone riflessioni sul futuro di una squadra che da troppo tempo non riesce a competere per un posto in Europa. Lo chiedono i tifosi a Cairo, spesso bersaglio delle critiche, e lo impone una storia che ieri ha ricordato la tragedia di Superga.

Proprio nel momento in cui i calciatori e i tifosi commemoravano come ogni anno gli eroi di una squadra indimenticabile, dalla Premier rilanciavano la notizia di un’offerta per Belotti. L’occasione è ghiotta, per diversi motivi. Il prezzo dell’attaccante è in picchiata a causa dei riflessi della pandemia sul calcio, e diverse squadre cercano un calciatore con le sue caratteristiche.

C’è la fila per “il gallo”, in Italia e all’estero. L’ultima proposta potrebbe arrivare quindi dall’Inghilterra, ma ai tifosi che gli hanno chiesto di restare in granata, l’attaccante ha risposto in prima persona.

Leggi anche: Neymar, flop Champions: quanto costa il brasiliano al Psg

“Belotti, resta con noi”: la risposta dell’attaccante ai tifosi e i club pronti a bussare al Torino

La situazione contrattuale di Belotti con il Torino andrà subito ridiscussa. Il suo contratto scadrà infatti al termine della prossima stagione, e sembra difficile che un calciatore così legato al club possa decidere di separarsi dal Toro a parametro zero. Le strade sono quindi due. La prima porta ad un rinnovo che possa renderlo la bandiera dei granata. L’alternativa è cedere alle offerte di mercato nella sessione estiva. Sarebbe un punto di rottura definitivo fra i tifosi e Cairo, ma tutto dipenderà dalle richieste del calciatore, che intanto ascolterà diverse proposte in arrivo.

L’ultima potrebbe arrivare dall’Aston Villa. Belotti ha le caratteristiche perfette per la Premier, e i tablod britannici rilanciano l’interesse dei Villains, che sarebbero disposti ad investire una cifra fra i 25 e i 30 milioni. Nulla di concreto, perché i granata non hanno incassato proposte ufficiali. Le voci però mettono paura ai tifosi, che ieri durante la commemorazione della tragedia di Superga hanno chiesto all’attaccante di non lasciare il Toro. La risposta? “Dove vuoi che vada? Ho ancora un anno di contratto”. Un indizio che potrebbe sancire la permanenza del calciatore in granata anche per la prossima stagione, ma che lascia aperta una porta aperta al mercato. Il suo futuro infatti si deciderà questa estate. Con un lungo rinnovo, o con una cessione che nessuno a Torino vorrebbe prendere in considerazione.