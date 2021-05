Neymar, flop Champions: quanto costa il brasiliano al Psg

Neymar ancora fuori dalla Champions: un investimento pesantissimo per il Psg, che non si è tradotto nel titolo più atteso. Quanto ha vinto il brasiliano in Francia?

Il trasferimento più costoso di sempre. L’affare del secolo, il più grande acquisto della storia. I titoli si sprecarono nel 2017, anno in cui il Psg degli sceicchi bussò al Barcellona con una offerta incredibile. Una cifra spropositata per il calciatore, in un accordo che fece tremate il mondo del calcio, scosso dall’investimento dei francesi. Si parlò di uno sport drogato dai numeri, si provò a ragionare su come calmare un mercato che diventò per pochi. Almeno sui grandi nomi che alimentano i sogni dei tifosi.

Il passaggio di Neymar al Psg fu fatto in ottica Champions. I francesi provarono in quell’anno ad alzare l’asticella per diventare il club più vincente in Europa, e non badarono a spese pur di prendere il giocoliere brasiliano. Dopo 4 anni però gli sceicchi tirano le somme dell’apporto di Neymar al Psg: un bilancio che in Champions non ha prodotto grandi risultati. Ma quanto è costato fino ad ora Neymar al club?

Psg, Neymar ancora senza Champions: cifra folle per lui, ma quanti trofei ha vinto?

Discutere Neymar sembra quasi un peccato di lesa maestà. Almeno per gli appassionati di calcio, innamorati delle sue giocate, dei dribbling, delle intuizioni che solo un campione può regalare al pubblico. Il suo peso sulle casse del Psg però impone riflessioni. Gli sceicchi possono permettersi qualsiasi tipo di affare e di ingaggio, ma vincere piace proprio a tutti, e fino ad ora, almeno in Europa, i francesi incassano uno zero pesante negli ultimi anni.

L’affare Neymar in quattro anni è un salasso. Il calciatore fu prelevato dal Barcellona per una cifra di 222 milioni di euro, ammortizzati fra sponsorizzazioni e marketing più per evitare i blocchi del fair play finanziario che per incapacità di investire. Il suo stipendio lordo è di 36 milioni di euro a stagione, che per quattro anni a Parigi fa 144 milioni tondi. Un totale fra ingaggio e stipendi di 366 milioni di euro, almeno fino ad ora.

L’operazione Neymar a conti fatti ha imposto al Psg una spesa totale che altri club sostengono in 5 anni fra campagne acquisti e stipendi. Ma quanto ha vinto il brasiliano in Francia? O’ Ney ha portato al club tre successi in Ligue 1, 2 Coppe di Lega francese e altrettante Coppe di Francia, più 3 Supercoppe nazionali. E in Europa? Zero titoli direbbe Mourinho che presto sbarcherà a Roma. Pochino per il calciatore più pagato nella storia del calcio. Gli sceicchi meditano. Anche i ricchi piangono.