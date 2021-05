Ed Sheeran, Robbie Williams e Jay-Z: per quali squadre tifano le pop star

Per quali squadre tengono i cantanti più famosi al mondo: da Ed Sheeran a Robbie Williams, le pop star appassionate del pallone.

Sappiamo bene in Italia quali squadre tifano i cantanti, dall’amore per il Bologna di Gianni Morandi e Cesare Cremonini a quello di Ligabue e Max Pezzali per l’Inter. Ma ovviamente, il calcio appassiona anche le pop star più acclamate, quelle che vendono dischi in tutto il mondo, anche fuori dal Regno Unito o dagli Stati Uniti.

Alcuni cantanti hanno gusti davvero singolari. Basti pensare ad Ed Sheeran, giovane compositore di successo, riuscito a scalare le classifiche internazionali con diversi brani. E dall’anno prossimo apparirà sulle divise della squadra del cuore.

Che squadra tifano i cantanti: da Ed Sheeran a Sergio Pizzorno

Ed Sheeran tifa sin da bambino l’Ipswich Town, militante in League One (la Serie C). Una passione trasmessa, come spesso capita, dal papà. Inoltre, il cantante e il club hanno stretto un accordo singolare: Ed Sheeran apparirà come sponsor sulle maglie della squadra, sia maschile che femminile. Oltre all’artista nato ad Halifax, tanti suoi colleghi hanno espresso negli anni le loro passioni.

I fratelli Gallagher sono tifosissimi del Manchester City e spesso criticano o esaltano la loro squadra del cuore. L’altra squadra della città ha un supporter d’eccellenza. Justin Timberlake, uno degli artisti pop più importanti del nuovo secolo, è supporter dello United.

Sergio Pizzorno e l’ex frontman dei Kasabian Tom Meighan sono grandi fan del Leicester e hanno avuto il privilegio di suonare per la squadra al trionfo della Premier League.

Un altra scelta calcistica molto singolare è quella di Robbie Williams. Il cantante è infatti fan del Port Vale, militante in League Two, categoria inferiore a quella dove gioca la squadra di Ed Sheeran. L’ex compagno della band Take That Gary Barlow è invece tifoso del glorioso Liverpool. E per terminare questa carrellata, anche il produttore, rapper e marito della famosa Beyonce è un appassionato del pallone. Infatti, Jay-Z non ha mai nascosto il tifo per l’Arsenal.