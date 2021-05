Neymar al Barcellona: il Psg lancia un segnale a Laporta

A fine stagione terrà nuovamente banco, in chiave mercato, la questione legata al futuro di Neymar. Barcellona di nuovo nel suo destino? Laporta prova il grande colpo ma dalla Francia arriva il segnale del Psg. Si muove Al Khelaifi.

In casa Psg c’è da smaltire la grande delusione che ha fatto seguito all’eliminazione dalla Champions League. A un passo dalla finale gli uomini di Pochettino sono stati eliminati, con merito, dalla squadra di Guardiola, dimostratasi superiore sia all’andata che al ritorno. Il sogno della seconda finale consecutiva quindi è svanito, e con lui anche i progetti di Neymar di guidare i francesi verso la conquista della loro prima coppa dalle grandi orecchie.

Proprio attorno al numero 10 brasiliano iniziano a circolare voci di mercato che si fanno, col passare dei giorni, sempre più insistenti. L’attaccante del Psg da tempo viene di nuovo accostato al Barcellona, con molte testate che parlano di un imminente tentativo blaugrana per riportare al Camp Nou il calciatore più pagato della storia del calcio.

Laporta è a un passo dal raggiungere l’obiettivo di convincere Messi a rimanere, e chissà se una carta giocata dal presidente blaugrana non sia stata proprio il possibile ritorno di Neymar a Barcellona? Il Psg in tutto ciò sembra però aver perso la pazienza, tanto che da Parigi sarebbe arrivato una sorta di ‘avvertimento‘ direttamente da Al Khelaifi.

Nelle ultime 10 partite di champions ad eliminazione diretta, Neymar ha fatto 2 gol. Cosi per dire… — RobertoJ🌟🌟🌟38 (@RobertoJ10ADP) May 6, 2021

Secondo media spagnoli sarebbe stato il presidente del club a esporsi in prima persona con il Barcellona, invitato Laporta e il club catalano a lasciar tranquillo il giocatore e non destabilizzarlo in questo finale di stagione. Nel quale il Psg si gioca il campionato.

Barcellona su Neymar, risponde il Psg

Non è un mistero che Neymar voglia tornare a giocare al fianco di Leo Messi, così come non è un segreto come la Pulce abbia desiderio di riavere il brasiliano come compagno. Se fino a qualche settimana fa sembrava che i due potessero ritrovarsi a Parigi, ora con il possibile rinnovo dell’argentino tornano d’attualità le voci che parlano dell’ex Santos nuovamente in blaugrana.

È pronta a partire una nuova telenovela di mercato, con il Psg (forte di un accordo fino al 2022 con Neymar) che ha già ‘avvisato‘ il Barcellona. Lasciar in pace il brasiliano e, per qualsiasi approccio, parlare prima con la società.