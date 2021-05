Inter, altro sgarbo alla Juventus: piace un ex bianconero

L’Inter è già concentrata sulle prossime mosse del mercato: Conte avrebbe messo gli occhi su un ex bianconero, ma c’è concorrenza.

Antonio Conte guarda già al futuro, e come spesso accade avrebbe prodotto la consueta lista di mercato. Il tecnico è stato criptico sul suo futuro, e vuole capire quale sia l’effettiva capacità del club di intervenire per rafforzare la squadra. Nel suo scacchiere manca di sicuro un centrocampista, poi una punta in grado di sostituire Lukaku e gli esterni, che sono fondamentali nel suo modo di pensare il calcio.

Il sogno sarebbe Kanté, che anche ieri ha mostrato di essere uno dei centrocampisti più forti e completi in giro per l’Europa. Il Chelsea però fa le barricate, e il prezzo per il francese sarebbe proibitivo. Ecco quindi che sarebbe pronta l’alternativa, e potrebbe rappresentare un altro sgarbo del club alla Juventus. Conte sarebbe infatti pronto a puntare su un calciatore molto stimato, che accetterebbe di tornare in Italia. C’è concorrenza però, e arriva dalla Premier League.

Inter, occhi su Miralem Pjanic: c’è da superare una folta concorrenza

La notizia arriva dalla Spagna, e sancirebbe la definitiva rottura fra Miralem Pjanic e il Barcellona. La sua avventura nella Liga sarebbe già terminata, anche a causa di un rapporto con Koeman mai del tutto decollato. Ecco quindi che si profila un addio più volte annunciato, che potrebbe permettere al centrocampista di tornare in Italia. Lo afferma il quotidiano catalano Sport, che racconta di una formula vantaggiosa che favorirebbe l’affare.

Il Barcellona sarebbe infatti a caccia di acquirenti per una cessione a titolo definitivo, ma sarebbe anche disposto a lasciar partire il calciatore in prestito. Sarebbe un modo per risparmiare sull’ingaggio che resta molto alto. Questo dato potrebbe frenare l’accordo con l’Inter, ma a 31 anni Pjanic potrebbe accettare una riduzione.

Sempre Sport parla di concorrenza forte per l’Inter. Ci sarebbe infatti anche il Chelsea, e Tuchel sarebbe disposto ad affidargli le chiavi del centrocampo in caso di addio a Jorginho. Un’asta che però non partirà, almeno per un innesto a titolo definitivo. Se invece fosse confermata la possibilità di prelevare il calciatore in prestito, ci sarebbero diverse squadre in fila per dare una nuova maglia all’ex bianconero.