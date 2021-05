Chelsea: Palmieri e Alonso in uscita, non solo Juve e Inter

Si apprestano a vivere la finale di Champions del prossimo 29 maggio Emerson Palmieri e Marcos Alonso, poi per loro sarà con tutta probabilità tempo di addii. Entrambi sono in uscita dal Chelsea e al termine di una stagione passata più in panchina che in campo i due ex Serie A infiammeranno il mercato. Possibile ritorno in Italia con Juve e inter interessate.

Non sono certo i volti principali della grande cavalcata europea del Chelsea, ma Marcos Alonso e Emerson Palmieri rappresentano l’usato sicuro a disposizione di mister Tuchel. Entrambi sono stati utilizzati con il contagocce in stagione, ed entrambi a fine anno diranno addio alla Londra colorata di blu. Sia l’esterno italo brasiliano che quello spagnolo sono dati in uscita dai media inglesi, che parlano della volontà del club di incassare dalla cessione dei due ex Roma e Fiorentina.

Palmieri: Juve, Inter e le big

Chilwell in poco tempo li ha messi tutti e due in panchina, e il Chelsea in caso di offerta favorevole lascerebbe partire senza problemi i suoi laterali mancini. In particolar modo Emerson Palmieri la scorsa estate venne monitorato con attenzione da Juventus e Inter, ma entrambe le squadre dovettero scontrarsi con la volontà dei blues di non cedere in prestito l’ex Roma.

Il discorso però potrebbe cambiare tra poche settimane, quando anche Marcos Alonso (che con Lampard è stato spesso titolare) probabilmente verrà inserito nella lista dei possibili partenti. Stando a quanto riporta Goal e riprende il The Sun, sulle tracce dei giocatori del Chelsea ci sarebbero tutte le big italiane. Non solo Juventus e Inter, ma anche Napoli e Milan monitorano la situazione.

Chelsea: Palmieri, Alonso e gli altri per Haaland

La volontà del Chelsea è quella di cedere gli esuberi della rosa di Tuchel per arrivare a Erling Haaland. Non sono Palmieri e Alonso, ma anche Giroud e Abraham per monetizzare il più possibile e dare l’assalto al bomber norvegese del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore è iniziata anche a circolare la voce che parla di un interesse del Chelsea, ma anche del Manchester City, per Robert Lewandowski. Che, conti alla mano, costerebbe meno rispetto al giovane collega.

Il polacco è valutato dal Bayern Monaco almeno 60 milioni di sterline. Resta però da valutare la volontà dei tedeschi di lasciar partire il loro numero 9.