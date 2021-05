Inter Lautaro, offerta in arrivo: la proposta fa tremare Conte

L’Inter riflette sull’austerity imposta da Zhang: e intanto arriva una proposta per Lautaro Martinez che potrebbe essere interessante.

Vincere risparmiando. Un’impresa. Che potrebbe stuzzicare Antonio Conte, affascinato dalle sfide. Sarebbe il sigillo di una carriera già piena di successi per il tecnico pugliese, che è al bivio. Gli obiettivi personali sono due. Provare ad alzare la Champions League e dar vita ad un ciclo cercando il bis in Serie A. La pensa così anche il club, che però avrebbe imposto tagli radicali. Ecco quindi che nella testa dell’allenatore si fanno largo due idee. La prima è provare a convincere la società a non cedere i pezzi pregiati e ad alzare il livello della squadra. La seconda sarebbe quella di tentare l’impresa, confermandosi in Serie A senza colpi di mercato e con una rosa immutata.

Progetti ambiziosi, che però si scontrano con un mercato difficoltoso. Le concorrenti sono infatti già pronte a cercare nuovi innesti, mentre l’Inter potrebbe essere costretta a vendere per aggiungere altre pedine, e non è facile privarsi di elementi che hanno dominato la Serie A. Ecco quindi che tutte le proposte sarebbero di fatto ascoltate e valutate con attenzione. L’ultima arriva all’Inter per Lautaro Martinez. Uno degli intoccabili, che però è al centro di una trattativa che fa tremare le gambe.

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Barcellona: la difesa trema

Inter, sirene spagnole per Lautaro Martinez: l’offerta potrebbe essere molto interessante. E Hakimi…

Dalla Spagna raccontano di un sondaggio imminente del Real Madrid con l’Inter per Lautaro Martinez. Florentino Perez avrebbe messo gli occhi su Mbappé e Haaland, ma i due calciatori potrebbero scegliere di non muoversi nel prossimo mercato. Ecco quindi che si apre una traccia con i nerazzurri per l’attaccante argentino. E ci sarebbe già un piano.

I nerazzurri hanno infatti pagato agli spagnoli la prima tranche per l’ingaggio di Hakimi, ma dovranno ancora versare una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni. Una somma che potrebbe consentire al Real di alleggerire la spesa per per Lautaro, consentendo di fatto all’Inter di chiudere per intero l’affare con l’esterno. In Spagna raccontano di una offerta possibile da 90 milioni per Lautaro, che potrebbe comprendere quindi “uno sconto” dovuto all’accordo per Hakimi.

Conte si ritroverebbe con il forte laterale e una buona somma in mano per puntare un attaccante, ma senza un bomber che è la spalla perfetta per Lukaku. A quel punto partirebbe la caccia al sostituto, non facile in un mercato in cui i soldi da investire sono pochi per la maggior parte dei club, e in cui chi ha già in rosa calciatori di alto livello farà di tutto per blindarli. I 90 milioni che potrebbero arrivare dal Real però sono tanti. Cosa farà Zhang? Fra i dubbi c’è una sola certezza. Cedere i gioielli di Conte potrebbe essere un segnale di debolezza e portare alla rottura con il tecnico che ha riportato i nerazzurri al successo. Ne vale la pena? Rifletta Zhang.