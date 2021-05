Ed Sheeran è entrato come sponsor in un club di League One inglese, la terza divisione locale: sta nascendo una nuova Big?

Ed Sheeran entra nel mondo del calcio. Il cantautore di Halifax sarà main sponsor della sua squadra del cuore. E non solo per una singola partita o per un evento speciale, ma per l’intera prossima stagione. Lo riferisce il portale NME, che racconta anche di un importante investimento da parte del cantautore.

Ma qual è la squadra che fa maggiormente emozionare l’artista di Perfect e Shape of You? Non proprio una Big di Premier, ma un club minore pronto, grazie a un nuovo importante progetto, a diventare protagonista di una rapida risalita dalla League One, la terza divisione inglese, alla Premier. Qualche indizio? Ha la maglia blu, ma non è il Chelsea, né il Leicester…

Ed Sheeran sponsor dell’Ipswich Town

Nato e cresciuto nel Suffolk, Sheeran è innamorato dell’Ipswich Town, società di Ipswich nata nel 1878. Uno dei tanti club storici della Gran Bretagna, che condivide uno dei suoi soprannomi (The Blues) con il Chelsea e vanta una bacheca non poverissima: un campionato inglese, vinto nel 1961-62 all’esordio in Premier, una FA Cup conquistata sul finire degli anni Settanta e anche una Coppa UEFA, un successo datato 1980-81.

Scrive il club sui social: “Il figlio prediletto del Suffolk è un tifoso dell’Ipswich“. L’artista sarà nuovo sponsor con un logo che comparirà sulle maglie sia della squadra maschile che di quella femminile. Anche lo stesso Sheeran ha commentato la notizia, ammettendo di essere un grande tifoso della squadra di Portman Road e di essere molto fiducioso sul futuro del club: “Con l’arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci apprestiamo a vivere tempi entusiasmanti“. Che stia per nascere un nuovo top club inglese? Lo scopriremo solo nei prossimi anni.