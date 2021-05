Melissa Satta sfida i follower: l’allenamento è super – Video

Melissa Satta sbalorditiva in tuta: l’esercizio di ginnastica conquista i cuori dei suoi follower.

La super modella italiana – nata a Boston negli Stati Uniti – è uscita allo scoperto. E’ ormai noto che Melissa Satta non stia più assieme al centrocampista del Monza, ma nelle ultime ore ha annunciato il suo stato d’animo dopo la separazione. La showgirl ha affermato attraverso i canali social che non ha ancora superato il trauma della rottura dei rapporti con Kevin Prince Boateng: “cerco di accettarlo“, ha detto Melissa.

La coppia aveva ricominciato a frequentarsi nell’estate 2019, dopo una crisi di qualche mese. Tuttavia, a fine 2020 e poco prima di Natale, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di entrambi. Ora, Melissa Satta cerca di guardare avanti, tra lavoro e palestra. Proprio gli allenamenti possono essere un’ottima valvola di sfogo per la 35enne.

Melissa Satta, la challenge fa impazzire i fan – Video

Il profilo Instagram di Satta regala scatti mozzafiato, ma questa volta è un video a catturare l’attenzione dei fan. La stupenda indossatrice italo-americana ha postato delle immagini mozzafiato in abbigliamento ginnico, intenta a svolgere uno degli esercizi per le gambe. Melissa si posiziona a testa in giù per svolgere la prova di resistenza, mettendo in primo piano il suo fondoschiena.

Tanti sono i follower che commentano e apprezzano la bellezza di Melissa Satta. Sono altrettanti quelli che proveranno a sfidare la modella e cercare di resistere per più secondi al difficile esercizio ginnico. Un test che ha folgorato i seguaci pazzi della supergirl.