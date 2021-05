Serie B, Pescara e Reggiana condannate: chi prende il loro posto

Pescara e Reggiana condannate alla retrocessione in Serie C: ecco le squadre che prenderanno il loro posto al prossimo anno di Serie B.

Ad una giornata dal termine del campionato di Serie B, il Pescara e la Reggiana perdono ancora e ritornano in Serie C. Gli abruzzesi retrocedono dopo il sonoro 3-0 della Cremonese, mentre il club emiliano scende nella terza serie del calcio italiano ad appena un anno dalla storica promozione: fatale il il 2-1 della Spal.

Dunque, è ben delineata la classifica di Serie B alle retrovie: Virtus Entella, Pescara e Reggiana saranno protagoniste il prossimo anno in Serie C; ancora da conoscere il destino del Cosenza (17°), che sarà costretta a vincere il prossimo match contro il Pordenone (16°) per evitare la retrocessione diretta e sperare nella salvezza attraverso i playout.

Intanto, sono ben tre le squadre che hanno festeggiato la promozione nel campionato cadetto e solo un’altra riuscirà a salire di categoria attraverso i playout.

Leggi anche >>> Incubo Serie B: Benevento e Spezia rischiano più di tutte



Como, Perugia e Ternana in Serie B

Dopo cinque anni e conseguente fallimento, il Como è tornato in Serie B. I lombardi hanno disputato un’ottima stagione, chiudendo in vetta con 75 punti. Torna nel campionato cadetto anche il Perugia, che ha chiuso il girone B della Serie C a pari punti con il Padova. Trionfo totale anche per un’altra società umbra. Infatti, la Ternana di Lucarelli ha conquistato il girone C vincendo 28 partite e perdendone solo 2 e si autoproclama outsider per una grandissima scalata verso la Serie A in soli due stagioni.

Ancora da stabilire la quarta promossa in Serie B. Servirà attendere l’esito dei playoff nazionali, che termineranno solo il prossimo 13 giugno.