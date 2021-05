Non è sicuramente un grande momento per il Psg e, in particolare, per Marco Verratti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester City i francesi perdono il centrocampista italiano. Infortunio per l’ex Pescara: i tempi di recupero preoccupano.

Non è stata di certo una giornata felice per il Psg e per Marco Verratti. I francesi proprio nel giorno del comunicato del rinnovo di Neymar informano che perderanno il centrocampista ex Pescara per le prossime 3/4 settimane. Stagione praticamente finita per il giocatore, che non dovrebbe rischiare la partecipazione al prossimo Europeo. Tutto, però, dipenderà da come procederà il recupero e dalle terapie alle quali verrà sottoposto L’obiettivo sarà averlo per i primi di giugno arruolabile per il ritiro che precederà il torneo.

Leggi anche–> Psg, rinnovo di Neymar indizio di mercato?

Non è di certo una notizia felice per il Psg, che a pochi giorni dal ko contro il Manchester City in Champions deve rinunciare al suo centrocampista più forte e talentuoso. Marco Verratti ha chiuso con ogni probabilità con questa Ligue 1 (che vede i parigini inseguire un inarrestabile Lille) e ormai punta con decisione all’Europeo.

Marco Verratti denuncia il comportamento dell’arbitro Kuipers nel match fra Manchester City e Paris Saint-Germain 😮 pic.twitter.com/5n1XEDFG2E — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 4, 2021

Infortunio Neymar, il comunicato e i tempi di recupero

Come detto se per il recupero non ci saranno intoppi Verratti dovrebbe tornare a disposizione di Mancini già per i primi di giugno, quando cioè è previsto il ritiro della nazionale azzurra in vista dell’Europeo. Aggiornamenti su tempistiche più precise ci saranno però solamente nel corso dei prossimi giorni. Il giocatore ex Pescara ha subìto un infortunio al ginocchio destro, precisamente una contusione con distensione del legamento laterale interno. Mancini è certamente preoccupato, anche se dalla Francia filtra un certo ottimismo per quanto riguarda la presenza di Verratti all’Europeo.

La partita inaugurale del torneo è prevista per l’11 giugno, quindi c’è tempo ancora più di un mese per tornare a disposizione di Mancini. Per la Ligue 1, invece, sembra essere arrivata anticipatamente la parola fine. Aggiornamenti importanti sono attesi prossimamente, nella speranza che Verratti possa recuperare a pieno per gli impegni con la nazionale italiana.

Sarebbe una beffa clamorosa saltare l’appuntamento, dopo il forfait già avvenuto nel 2016 a causa della pubalgia.