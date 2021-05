La formula del campionati con Apertura e Clausura è caratteristica del Centro e del Sud America: ecco come funziona questo tipo di tornei.

Se ami il calcio, non puoi non apprezzare i campionati sudamericani, per anni culle di campioni che hanno fatto sognare i tifosi di tutto il mondo. Il meccanismo di molti dei tornei dell’America Latina è però profondamente diverso rispetto a quelli europei. Chi non ha mai sentito nominare infatti i campionati di Apertura e Clausura, fiore all’occhiello di divisioni importanti come quella Argentina fino a poco tempo fa?

Per i tifosi europei si tratta di formule spesso misteriose e difficili da comprendere, ma che vantano in realtà una serie di punti di forza che le rendono particolarmente affascinanti. Scopriamo insieme come funzionano i campionato di Apertura e Clausura.

Regole e meccanismo dei tornei Apertura e Clausura

Formula adottata da quasi tutte le federazioni affiliate alla Conmebol (l’Uefa sudamericana), almeno fino a pochi anni fa, i campionati con Apertura e Clausura partono da un obiettivo principale: portare equità ed equilibrio nei tornei. Nel concreto si tratta di due distinti gironi all’italiana (con gare di sola andata) della durata di circa un semestre, con inizio a gennaio e fine a dicembre. Alla fine del campionato viene eletto un vincitore: se coincide, il club viene dichiarato campione per quell’anno; se invece si tratta di due squadre diverse, viene stabilito il vincitore tramite una finale.

Leggi anche -> Napoli, la tradizione argentina si è persa: il mercato potrebbe ravvivarla

Rispetto alle formule europee, anche le qualificazioni alle coppe continentali funzionano diversamente. Nei campionati con Apertura e Clausura si valuta la Tabla Acumulada, ovvero una classifica aggregata che tiene conto dei punti collezionati in entrambi i tornei per stabilire chi si è qualificato nelle coppe e chi invece è retrocesso in seconda divisione.

Leggi anche -> In Argentina ne sono certi: la Roma ha cercato Gallardo prima di Mourinho

In Argentina esiste però un’alternativa: il promedio. Di cosa si tratta? Di un coefficiente che si calcola valutando la somma dei punteggi riportati negli ultimi tre campionati divisa per il numero di incontri giocati. Un meccanismo che fece rumore nel 2011, quando decretò per la prima volta nella storia la retrocessione del River Plate.

Quali campionati funzionano con Apertura e Clausura

View this post on Instagram A post shared by Liga BetPlay Dimayor (@ligabetplaydimayor)

A causa dei diritti televisivi e di questioni economiche, negli ultimi anni più volte le federazioni sudamericane hanno rivoluzionato i loro format. In Argentina hanno cambiato meccanismo in più occasioni, passando da una formula ibrida a un campionato di stampo europeo. Attualmente vantano ancora la formula Apertura e Clausura i campionati di Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.