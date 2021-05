L’ex calciatore che vaccina gli anziani contro il Covid

Domenico Volpati ha vinto lo scudetto con l’Hellas Verona nel 1985. Dopo il calcio, a 40 anni la laurea in medicina. Oggi l’ex calciatore è in prima linea a combattere il Covid con i vaccini.

Prima ancora di approdare in Serie A, Volpati studiava medicina a Pavia. Durante la carriera da centrocampista non ha mai abbandonato gli studi riuscendo a dare un paio di esami a stagione. Una volta incorniciata la maglia dell’Hellas Verona a 40 anni Domenico ha conseguito la laurea in medicina per esercitare da dentista.

Dallo scudetto ai vaccini Covid

Domenico Volpati definisce il suo ruolo in campo «una mutanda per tutti i sederi». Centrocampo, ma anche difesa e fascia. Serie A e B: Torino, Brescia, Verona e Mantova. L’unica sua richiesta ai dirigenti era di non essere spedito troppo lontano da casa e di poter proseguire gli studi. Atleta e medico.

Nato a Novara il 19 agosto 1951, Domenico ha fatto una vita da mediano come Gattuso e Ligabue. Perché lui è un uomo vecchio stampo che non ha paura di sporcarsi le mani, anche se per lavoro deve coprirsi il più possibile «Sono passato da giocare all’aria aperta agli studi medici con guanti, mascherine e occhiali».

In 507 presenze tra campionati e coppe, 21 gol e 3 assist. Volpati in campo ha sempre fatto il suo dovere, e anche adesso che dovrebbe essere in pensione, non ha esitato a rispondere alla chiamata per i volontari disposti a somministrare vaccini alla popolazione. Dopo due dosi di Pfizer si è messo subito al lavoro.

Domenico Volpati giocava a centrocampo nel grande Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli, che conquistò uno storico Scudetto nel 1985. Ora, a 70 anni, ha deciso impegnarsi in un’altra sfida come vaccinatore volontario in Trentino pic.twitter.com/WzS8icbKXa — Tg3 (@Tg3web) April 7, 2021



Su Sportweek Domenico ricorda i tempi di Hellas Verona con nostalgia «Nell’82 giocavo nel Brescia e stavo per lasciare il calcio. Poi nell’ultima partita proprio contro i veronesi che già festeggiavano la promozione, Bagnoli mi chiese di entrare nella sua squadra». Tre anni più tardi i giallo-blu vinsero il primo e ultimo scudetto della loro bacheca, e Volpati era tra i protagonisti dell’impresa.

Oggi, abbandonato il calcio e lo studio dentistico, l’ex calciatore Domenico Volpati si trova a Cavalese (Trentino) ad aiutare come volontario i medici più giovani con le vaccinazioni contro il Covid. Una vita da mediano, da medico e da guerriero.