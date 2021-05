Convocati Juventus: per Pirlo due buone notizie contro il Milan

Poche ore alla super sfida di questa sera contro il Milan. Una partita speciale per Andrea Pirlo, leggenda rossonera e ora con l’obiettivo di fare uno sgarbo al Diavolo con la sua Juventus. Diramata la lista dei convocati bianconeri: due buone notizie per il tecnico.

Anche se poi mancheranno ancora 3 partite di campionato, con 9 punti a disposizione, la sfida di stasera tra Juventus e Milan assume i contorni di un vero e proprio spareggio Champions. Le due squadre arrivano alla gara dello Stadium appaiate in classifica, con i bianconeri in vantaggio rispetto ai rivali solo in virtù dello scontro diretto favorevole nel girone d’andata. I rossoneri dovranno ribaltare l’1-3 incassato a San Siro per porsi in una posizione di vantaggio rispetto alla banda di Pirlo, che per la gara di questa sera ritrova due uomini importanti.

Il mister della Juventus infatti ha diramato la lista dei convocati per il posticipo di oggi, e la buona notizia che i tifosi aspettavano è arrivata. C’è Federico Chiesa, assente dalla partita di Bergamo e grande protagonista della partita d’andata, e c’è anche Demiral. Possibile che l’esterno ex Fiorentina possa partire titolare, mentre il turco si accomoderà in panchina.

Convocati Juventus, Pirlo si affida a Ronaldo-Morata

Di seguito la lista completa dei convocati bianconeri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.

Ballottaggio in attacco per Pirlo, con Morata favorito su Dybala per una maglia da titolare. Ronaldo inamovibile, Chiesa con tutta probabilità verrà subito gettato nella mischia con Cuadrado che tornerà ad agire da esterno basso. Di seguito le probabili formazioni della gara di stasera:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Calcio d’inizio alle ore 20:45.