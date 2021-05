Juve Milan, la statistica inchioda Ronaldo: che flop

Juve Milan, primo tempo brutto per i bianconeri: è bufera social, e una statistica su Ronaldo certifica le difficoltà di Pirlo.

Primo tempo bloccato fra Juve e Milan, deciso da una prodezza di Brahim Diaz. Lo spagnolo ha approfittato di una uscita avventata di Szczęsny ed è riuscito a mettere la palla all’incrocio, per il vantaggio dei rossoneri. Una perla per sbloccare un match tiratissimo, molto tattico, in cui le squadre hanno badato più a non prenderle che a cercare la via della rete. Al momento è Pioli ad esultare, perché una vittoria cancellerebbe le speranze di Champions dei bianconeri e consentirebbe ai rossoneri di fare un salto in avanti decisivo.

Pirlo nella bufera dopo i primi 45 minuti. La sua squadra non è riuscita a far breccia nel sistema tattico di Pioli, che ha chiuso i varchi concedendo pochissimo agli avversari. Dal tecnico al portiere, passando per altri protagonisti del primo tempo, in tanti sono sul banco degli imputati, i sostenitori della Vecchia Signora tremano. Nel mirino anche Ronaldo. La statistica nella prima parte di gara è incredibile.

Leggi anche: Benevento, Vigorito è una furia: “Quest’uomo uccide le squadre del Sud”

Juve Milan, il primo tempo di Ronaldo raccontata da un numero: lo zero

#Buffon titolare in queste ultime partite è un dovere. Ho sempre difeso #Szczesny, adesso basta. Veramente. #JuveMilan — Milena (@MileTrecarichi) May 9, 2021

Tante le critiche per la Juve dopo il primo tempo. i tifosi chiedono l’esonero di Pirlo, che anche nella partita più importante della stagione non è riuscito a far male al Milan. Almeno in un primo tempo in cui De Ligt ha arginato gli avversari, ma tanti altri bianconeri hanno dato vita ad una prova insufficiente.

Ragazzi adesso chissà che furia negli spogliatoi il Maestro Pirlo, non vorrei proprio essere nei giocatori. Full Metal Jacket scansati. 🤣 — Marco Mottura (@_Mdk7_) May 9, 2021

La statistica però inchioda Ronaldo, che nel primo tempo di Juve Milan si è visto pochissimo. L’attaccante non ha toccato neanche un pallone in area di rigore avversaria. Un dato che testimonia l’inconsistenza offensiva dei bianconeri e l’incapacità di liberare la migliore arma a disposizione.