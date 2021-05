Sara Croce, esplosiva e affascinante: la Bonas conquista i fan – Foto

Sara Croce conquista i suoi fan con un selfie esplosivo: la Bonas è incantevole all’interno dell’auto e il suoi sguardo cattura i seguaci sui social.

Protagonista assoluta del palcoscenico televisivo di Mediaset, la Bonas incanta i sui follower a colpi di scatti mozzafiato. Sara Croce è oramai celebre per il suo ruolo all’interno del programma “Avanti un Altro“, dove si distingue per eleganza e bellezza, e non manca la simpatia.

Prima del game show, si è fatta apprezzare sulle passerelle, coltivando sempre la passione della tv e dello sport. Entrambi mai abbandonati come si evince dal suo percorso. Infatti, non solo è protagonista quotidiana del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma è anche fidanzata con il portiere del Bari Gianmarco Fiory.

Intanto, Sara Croce non smette di deliziare i suoi follower con alcuni scatti meravigliosi, come quello postato questa mattina.

Sara Croce, i fan restano senza fiato: il selfie conquista tutti – Foto

In una splendida domenica, la Bonas di Avanti un Altro regala un selfie incantevole ai suoi seguaci. I suoi occhioni azzurri si intonano con la sua maglia, ed il suo sorriso è decisamente smagliante. La scollatura vertiginosa non passa inosservata ai suoi fan, ma quel che davvero cattura tutti è il viso aggraziato e delicato.

Sara Croce condivide il suo selfie in auto, pronta per trascorrere la seconda parte di una splendida domenica italiana. Come si evince dalla descrizione, la modella ama queste giornate piene di sole e la sua felicità sul volto è contagiosa.