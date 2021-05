Parma Atalanta, Muriel doppietta e record: meglio di Montella e Ventola

Muriel contro il Parma ha lanciato l’Atalanta con una doppietta: un altro record sgretolato dal colombiano, che ha una media strepitosa in Serie A.

Ancora Muriel ed ennesima goleada per l’Atalanta, che supera con 5 reti un Parma già in vacanza. Gasperini ha ruotato come spesso accade tutte le sue bocche di fuoco. Il colombiano, subentrato nella ripresa, ha messo insieme due reti ed un assist e Pasalic ha subito inciso con un servizio vincente per Miranchuck, anch’egli entrato a gara in corso. Un dato che certifica la qualità e l’ampiezza della rosa orobica, che è con un piede e mezzo nella prossima Champions League.

La Dea raggiunge un clamoroso record. Nell’era dei tre punti, e precisamente dal 1994-95, è la prima volta che un club riesce a trovare 4 reti con calciatori in arrivo dalla panchina. In Parma Atalanta però, Luis Muriel ha fatto ancora meglio. I suoi numeri continuano ad impressionare.

Parma Atalanta: per Muriel numeri da record in Serie A

Luis Muriel ha mandato in scena lo show perfetto nella ripresa di Parma Atalanta. Entrato al 46′, il colombiano dopo 6 minuti ha servito l’assist a Pessina. Fra il 77′ e l’86’ ha poi realizzato la sua doppietta, che lo porta nei record della Serie A. Ha fatto meglio di Montella, Pazzini e Ventola l’ex Fiorentina, che ha raggiunto un record incredibile nell’era dei tre punti.

L’attaccante di Gasperini è l’unico calciatore ad aver segnato 4 marcature multiple in Serie A da subentrato in partita. Un primato incredibile che testimonia la qualità e l’incisività del calciatore. La sua partecipazione nell’economia del gioco orobico è testimoniata anche da un’altra statistica. Il colombiano è infatti presente in quasi il 40% delle reti messe insieme dalla squadra. Numeri impressionanti in un sistema di gioco che esalta la qualità delle punte. L’impressione è che Luis Muriel potrebbe essere ben presto uno dei nomi più caldi per il mercato estivo.