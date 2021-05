Calciomercato Milan, priorità alla difesa: l’ostacolo si chiama Chelsea

Il calciomercato del Milan è già caldo per la difesa, soprattutto dopo la vittoria per 3-0 all’Allianza Stadium contro la Juventus.

Dopo il 3-0 all’Allianz Stadium inflitto alla Juventus, il Milan scalda il suo calciomercato attraverso le parole del suo allenatore, Stefano Pioli. Secondo questi, infatti, Tomori autore del terzo gol, deve assolutamente essere riscattato dal club a fine stagione.

La clausola nell’accordo di prestito tra rossoneri e Chelsea, al momento club proprietario del cartellino del centrale canadese naturalizzato inglese, infatti, prevede un versamento di 25 milioni per prenderlo a titolo definitivo.

Il calciomercato del Milan per la difesa, difatti, deve ripartire assolutamente da lui. Del resto, quando giochi e segni addirittura contro la Juventus in uno dei match più sentiti per la tua squadra, non puoi non far parte del cuore dei tifosi, e chiaramente della dirigenza, che a questo punto deve far di tutto per tenerlo.

Leggi anche >>> Benevento, salvezza complicata: le tre chiavi per evitare la retrocessione

Leggi anche >>> Inter, inizia la settimana decisiva: tutti gli scenari più neri che azzurri

Calciomercato Milan, l’ostacolo per acquistare Tomori

Se il calciomercato del Milan in difesa è pronto a ripartire da Tomori, ecco che però spunta un ostacolo importante. In particolare, quando il centrale è stato ceduto in prestito ai rossoneri, l’allenatore del Chelsea era Frank Lampard.

Uno dei simboli dei Blues, una volta diventato tecnico della sua squadra del cuore si era portato l’inglese dal Derby a Londra, ma dopo una prima stagione da titolare, nella seconda, cioè quella 2020/2021, Tomori ha perso il posto.

In questo momento, però, Tuchel è l’allenatore del Chelsea, e potrebbe volere il ritorno dal Milan del difensore. Infatti, le sue buone prestazioni in maglia rossonera, hanno attirato su di lui nuovamente le attenzioni del club inglese, che potrebbe inventarsi qualcosa per ostacolare la clausola da 25 milioni per il trasferimento definitivo.

Il calciomercato del Milan, dunque, non può non prescindere da Tomori. Il difensore centrale è entrato di diritto nel cuore dei tifosi e di Pioli dopo il gol con super stacco alla Juventus, e adesso i tempi stringono per portarlo a titolo definitivo in rossonero.