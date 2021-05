Losanna, il giovane bomber come Ibrahimovic: il gol è spettacolare – Video

Gol dell’anno in Svizzera: Evann Guessand segna un gol alla Zlatan Ibrahimovic, il video della rete del calciatore del Losanna.

Il campionato svizzero sta volgendo al termine, ma le ultime giornate regalano ancora spettacolo. Lo Young Boys ha stravinto la Super League, ma sono ancora tutte da decidere le posizioni in classifica per i posti in Europa. Tra le squadre che cercano una disperata qualificazione in Europa Conference League 2021-2022, c’è il Losanna non troppo distante dalla seconda e terza classificate.

Nella giornata di ieri 9 maggio, la squadra della città della sede del Comitato Olimpico Internazionale ha pareggiato contro lo Zurigo 2-2. La rete decisiva è stata firmata da Evann Guessand, giovanissimo bomber francese di origine ivoriane, che con un colpo da maestro è riuscito a superare il portiere avversario. Un gol che al Losanna ha ricordato una celebre giocata di Zlatan Ibrahimovic.

Losanna, Guessand come Ibrahimovic: colpo di tacco e portiere battuto – Video

I bianco-blu hanno acciuffato il pareggio in casa solo ad un quarto d’ora dalla fine. E’ bastato un cross al centro ed Evann Guessand ha pensato di sorprendere la difesa avversaria arpionando il pallone con il tacco, spedendolo sul secondo palo. Un colpo alla Ibrahimovic, come suggerisce il Losanna, che sul proprio profilo social chiede di commentare la rete all’attaccante svedese.

Effettivamente, il centravanti del Milan nel corso della sua carriera ha segnato diverse reti spettacolari come questa, di cui una proprio in scorpione con la maglia del PSG. Tra le più celebri, c’è quella del 2013 contro il Bastia. In quella particolare circostanza, Ibra riuscì ad anticipare il difensore colpendo la sfera con un tacco volante, riuscendo a sorprendere il portiere rimasto immobile sulla linea di porta.