Dopo le minacce dell’Uefa, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avvertito la Juventus: se non lascerà la Superlega, sarà esclusa dalla Serie A. Ecco cosa accadrebbe in questo caso.

“La Juventus sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega“. Non è una minaccia, ma l’avvertimento che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha voluto fare pubblicamente alla società bianconera. Dopo le minacce dell’Uefa, anche il numero uno della federazione italiana si è allineato sulla posizione del pugno duro.

Tutto dipende dai principi Uefa. Se il club torinese dovesse restare all’interno della Superlega, con i superstiti Barcellona e Real Madrid, verrebbe automaticamente estromessa dalle competizioni europee per due stagioni, e quindi anche dai campionati. Ma cosa accadrebbe se questa ipotesi, al momento ancora lontana, dovesse diventare realtà?

Juventus esclusa dalla Serie A: ripescaggio per la terzultima?

Dal punto di vista sportivo, il campionato di Serie A rimarrà anche nella prossima stagione a 20 squadre (anche se la futura Super Champions dovrebbe costringere la Figc a una riforma per ridurre il numero di partecipanti, snellendo un calendario che rischierebbe di trovarsi ingolfato). In questo caso, dunque, qualora la Juventus dovesse rimanere esclusa servirà trovare una ventesima formazione per completare il lotto di società iscritte.

Salvo sorprese, questa società dovrebbe essere la terzultima dell’attuale campionato di Serie A. Sarebbe una tra Benevento, Spezia, Torino, Cagliari, Genoa e Fiorentina a essere ripescata. Una speranza in più per soprattutto per i campani, al momento terza squadra condannata alla retrocessione.

Lo strascico più importante di un’eventuale esclusione della Juventus però arriverebbe a livello legale. Qualora l’Uefa e la Figc dovessero davvero utilizzare la mano pesante, infatti, è certo l’inizio di una battaglia in tribunale, con la squadra bianconera pronta a portare la vicenda anche davanti alla giustizia ordinaria. Di precedenti non ne esistono, in tal senso, quindi gli scenari sarebbero molteplici: si potrebbe andare dalla conferma delle gravi sanzioni ai danni delle ‘ribelli‘ a una clamorosa vittoria giudiziaria per Juventus, Barcellona e Real Madrid che metterebbe a dura prova la posizione dell’Uefa e ridarebbe slancio alle ipotesi di una competizione alternativa alla Champions League.