Juve Aouar, trattativa calda: il gol al Loriente è pazzesco – VIDEO

La Juve lavora per portare a Torino Aouar, vero pallino di Paratici: intanto il centrocampista del Lione ha messo a segno un gol incredibile al Lorient.

Juve Aouar, una pista sempre più calda. I bianconeri nella passata stagione provarono a convincere Aulas, presidente del Lione. Il numero uno del club francese però è un osso duro, e non si fece convincere dalle offerte di Agnelli e Paratici. La virata su Chiesa si è rivelata una scelta azzeccatissima, ma il buco a centrocampo è rimasto, così come l’interesse per il forte calciatore del Lione.

Ci riprova la Juve, che in Aouar vede l’elemento in grado di cambiare le dinamiche in mediana alzando il tasso qualitativo della squadra. Aulas questa volta ha aperto, e sa che il calciatore ha scelto di tentare il grande salto in un top club. La concorrenza è alta, ma il centrocampista ha sempre fatto filtrare il suo gradimento per i bianconeri. E intanto, mentre le due società discutono sul suo arrivo in Italia, lui continua a mostrare sprazzi di grande talento. Il gol al Lorient è un gesto tecnico che pochi calciatori sono in grado di fare.

Juve, visto che Aouar? I gol al Lorient fa impazzire i tifosi

In una patita bloccata fino al sessantesimo, il Lione ha avuto bisogno del colpo di genio per piegare la resistenza del Lorient. Ci ha pensato Aouar, che manda messaggi di mercato con i suoi piedi educatissimi, ed attende una chiamata della Juve. Su un assist di Cherki, il centrocampista ha stoppato un pallone riuscendo anche a dribblare l’avversario con un solo tocco. La sua bravura è stata nel gesto. Di prima intenzione e al volo. Una giocata pazzesca in un fazzoletto, e poi la conclusione vincente sempre di prima.

RIVEDI IL GOL DI AOUAR, OBIETTIVO DELLA JUVE — clicca qui

La sua rete ha spaccato in due la difesa del Lorient, che in pochi minuti ha incassato altre 3 reti. Ecco perché la Juve segue Aouar. Non è solo un centrocampista capace di dettare i ritmi e di giocare di prima. É soprattutto un calciatore completo, in grado di far gol e di gestire i ritmi della squadra. Ci pensa Paratici, che prova ad abbassare le richieste di Aulas e a regalare ai bianconeri un elemento che manca da molto tempo alla Vecchia Signora.