Miriam Leone senza filtri, i fan restano senza parole – Foto

Miriam Leone incanta i suoi follower con uno scatto meraviglioso: l’attrice siciliana è bellissima senza filtri.

Ex Miss Italia, attrice di successo e conduttrice. La stupenda Miriam Leone è una delle showgirl più amate del Paese, nota per la sua bellezza mediterranea senza eguali. Grazie al concorso più famoso d’Italia si è messa in mostra, ma ha saputo coltivare le sue passioni e non si è accontentata di essere soltanto modella.

Infatti, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli cinematografici e nel piccolo schermo, affinando le sue doti attoriali. Negli ultimi anni è salita alla ribalta per la trilogia 1992, 1993 e 1994, affiancando Stefano Accorsi. Ha vinto anche diversi premi, come il Ciak d’oro nel 2016, per il ruolo nel film Non Uccidere.

Miriam Leone è un’acclamata donna dello spettacolo, ma anche sui social i numeri non sono da meno. Infatti, il suo profilo è seguito da oltre un milione di seguaci, innamorati del suo sguardo e rapiti dal suo fascino.

Miriam Leone, il selfie è meraviglioso – Foto

L’ex modella sicula ha postato un selfie, dal quale alle spalle si intravede il mare. Il mix di colori del suo outfit e dei fiori rendono la foto artistica, ma è il suo volto che rende tutto magicamente più bello. Miriam Leone si pone dinanzi l’obiettivo senza filtri e senza trucchi: una bellezza tutta al naturale. Ed è proprio quella che fa impazzire i suoi follower, incantati anche dalle curve prorompenti della stupenda attrice catanese.

Affascinante come poche, Miriam regala un’immagine accattivante che supera i 300 mila like. Numeri folli per un semplice selfie, ma quando si è così belli si è irresistibili. Il post della 36enne è stato preso d’assalto, tra commenti e mi piace. Tutti hanno apprezzato il messaggio scritto dall’attrice: “Amate voi stessi“.