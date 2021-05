Addio Juventus ma Buffon prosegue? Le possibili destinazioni

La notizia era nell’aria già da qualche settimana ma l’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Gigi Buffon lascia la Juventus per la seconda, e definitiva, volta, e vivrà le ultime 4 partite con la maglia bianconera. Ma dove potrebbe continuare la carriera, se deciderà di proseguire?

Voci di mercato già mormoravano il possibile addio di Gigi Buffon, ma ora è ufficiale. Il numero 77 lascerà la Juventus al termine di questa stagione, 3 anni dopo il primo addio nell’ultima giornata di campionato contro il Verona. Era il 2018 e la squadra di Allegri festeggiava il settimo scudetto consecutivo, e il capitano alzava al cielo di Torino la Coppa al termine dell’ennesima cavalcata vincente. Sembra passata un’era da quella volta, con la Juve attuale che rischia clamorosamente l’esclusione dalla prossima Champions League.

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo in un’intervista a ESPN Buffon ha annunciato il suo addio dalla Juventus, con la speranza che possa quantomeno coincidere con la qualificazione all’Europa che conta dei bianconeri. Non è però un addio al calcio, o perlomeno ancora non lo è. L’ex Nazionale ha infatti ammesso che potrebbe continuare a giocare, per fare una nuova esperienza di vita.

Basta Juventus, Buffon dove può andare?

Ha parlato di possibile nuova esperienza di vita e di carriera Gigi Buffon, lasciando presagire come la sua voglia di giocare e sentirsi ancora protagonista potrebbe accompagnarlo in qualche destinazione lontana. Per lui in passato si è parlato anche di Boca Juniors, uno dei principali club argentini che accoglierebbe uno dei più grandi calciatori della storia di questo sport. Attenzione all’eventuale tentazione MLS o agli Emirati Arabi, anche se questa sarebbe più una scelta prettamente economica e non di vita.

Futuro in Italia per Buffon? In passato il portiere aveva ammesso la sua simpatia per il Genoa, ricordando quando da giovane andava a Marassi a veder giocare il Grifo. Che possa essere il Ferraris l’ultima casa dell’ex numero uno della Nazionale?