Benevento e Spezia per la permanenza in Serie A: chi rischia di più

La lotta per restare in Serie A è un discorso ormai tra Benevento e Spezia. Le due squadre a confronto in questa terzultima giornata.

Benevento terzultimo con 31 punti, Spezia quartultimo con 34, poi Cagliari e Torino 35 con i granata che devono ancora recuperare una gara. Lo Spezia di scena a Genova contro la Sampdoria. Sanniti che invece andranno a Bergamo a giocarsi contro l’Atalanta in corsa per un posto in Champions League, le ultime possibilità di tirarsi fuori da quella posizione in classifica che condannerebbe i campani alla Serie B, insieme alle già retrocesse Parma e Crotone, che hanno già da tempo salutato la Serie A.

La terzultima giornata dirà probabilmente qualcosa in più rispetto a quanto possiamo vedere al momento. Il Benevento in caso di sconfitta a Bergamo, con lo Spezia che pareggia o addirittura vince contro la Samp, condannerebbe quasi certamente i campani alla Serie B. Il Cagliari a Firenze potrebbe aumentare il margine di vantaggio dalla terzultima posizione considerato anche l’impegno del Torino in casa contro il Milan.

Benevento e Spezia per la permanenza in Serie A: Torino e Cagliari sembrano sorridere

Torino e Cagliari sembrano al momento sorridere anche se con una sconfitta e con la contemporanea vittoria dello Spezia potrebbero trovarsi di nuovo coinvolti nella lotta per non retrocedere. I piemontesi, inoltre, hanno sempre da recuperare la famosa gara con la Lazio e quindi potenzialmente più che tranquilli. Spezia e Benevento rischiano, e nemmeno poco. I sanniti dopo i punti persi domenica contro il Cagliari hanno visto crollare la propria situazione, rischiando di compromettere la permanenza in Serie A.

La Serie A entra insomma nel vivo. Le ultime tre gare in programma ci diranno quali squadre parteciperanno alla prossima edizione della Champions League e quale sarà la terza a retrocedere in Serie B tra quelle al momento in lotta, oltre a Parma e Crotone. Spezia e Benevento sperano, la prossima gara per entrambe vorrà dire tanto, sperando di far punti e sperando che intorno a loro nulla o quasi si muova.