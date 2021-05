“A giugno lascio la Juventus”: i tifosi salutano il loro beniamino

Dopo tanti anni, addii e ritorni, Gigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus. A giugno, forse continuerà.

Gigi Buffon ha ufficialmente comunicato il suo addio alla Juventus. A giugno lascerà per la seconda volta la vecchia signora per accasarsi altro o addirittura ritirarsi dal calcio giocato. La notizia era nell’aria ma si attendevano conferme da entrambe le parti. Ora la certezza è arrivata, l’ex numero uno della nazionale e della Juventus per numerose stagioni lascerà Torino, stavolta per non più tornarci, almeno da calciatore. Il suo futuro in ogni caso non è ancora scritto.

Un addio che di certo non farà piacere ai tifosi, legati all’uomo ed al calciatore. Gigi Buffon per molti anni ha incarnato la quint’essenza della juventinità. Uomo simbolo dei bianconeri e delle varie nazionali di calcio che si sono alternate negli ultimi anni. Gigi Buffon potrebbe addirittura lasciare il calcio, questo non è ancora deciso. Di certo lascerà quei colori che gli hanno dato tante vittorie e soddisfazioni. Lascerà una vera e propria famiglia.

