Con la promozione della Salernitana in Serie A torna anche il derby con il Napoli: nel massimo campionato mancava da 73 anni.

La Salernitana è tornata in Serie A. Dopo 23 anni la squadra granata è di nuovo protagonista, per la terza volta nella sua storia, del massimo campionato di calcio. Un grandissimo traguardo che porta con sé, come conseguenza ulteriore, il ritorno di un derby calcistico che mancava al nostro campionato di Serie A da ben 73 anni, quello appunto tra Salernitana e Napoli.

Gli ultimi incroci della squadra granata con i cugini partenopei hanno infatti avuto recentemente dei palcoscenici meno blasonati. L’ultimo precedente risale al match di Coppa Italia giocato al San Paolo il 16 agosto 2009. All’epoca il Napoli di Donadoni superò per 3-0 i rivali grazie ai gol di Maggio, Lavezzi e Hoffer. In Serie A l’ultimo confronto invece, fu l’11 aprile 1948, con uno 0-0 allo Stadio della Liberazione, oggi Arturo Collana, all’epoca la casa degli azzurri. Al Comunale Vestuti di Salerno, la gara di andata era terminata con il 3-3.

Benevento, Salerno e Napoli: tre squadre campane in Serie A?

Con la promozione della Salernitana, è certa la presenza, ancora una volta, di due squadre campane nel massimo campionato. Una realtà accaduta già due volte negli ultimi quattro anni grazie al ‘miracolo’ Benevento. Ma i giallorossi di miracolo potrebbero farne uno ancora più grande.

Dovessero infatti riuscire a salvarsi nell’attuale campionato, missione molto complicata dopo la sconfitta interna con il Cagliari, nella stagione 2021/2022 si avrebbe per la prima volta la contemporanea partecipazione di tre squadre campane nella massima Serie. Contestualmente, si avrebbe per la prima volta il derby di Serie A tra Benevento e Salernitana, con le due squadre che fino questo momento si erano incrociate solo in Serie B e nelle serie inferiori. Un motivo in più per i tifosi delle squadre campane di sperare nella clamorosa permanenza della squadra di Filippo Inzaghi nella massima categoria.