Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz attrae interesse: c’è il prezzo

Fabian Ruiz del Napoli sta giocando molto bene nelle ultime partite, tanto da attirare su di se gli interessi di mercato di vari club.

Il Napoli ha rifilato il pokerissimo all’Udinese nell’anticipo dell’ultimo turno infrasettimanale di questa Serie A. Il secondo gol vede la firma di Fabian Ruiz, che con le sue ottime prestazioni ha nuovamente attirato gli interessi di mercato su di se.

Lo spagnolo, infatti, ha molti estimatori in patria. Su tutti, da tempo si parla di Simeone e del suo Atletico Madrid, mentre in passato si era parlato spesso del Barcellona. Inoltre, anche il Real Madrid, che dovrà per forza intervenire sulla rosa attuale, vorrebbe il centrocampista in blancos.

Le offerte, semmai dovessero arrivare al Napoli, vedono un prezzo che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Evidentemente, il mercato di Fabian Ruiz è molto affollato, e difatti il valore non può scendere più di tanto. Inoltre, dalla Francia c’è un interessamento anche da parte del PSG, anche se l’attenzione dei parigini è sulle fasce.

Leggi anche >>> Il Napoli batte l’Udinese e conquista un nuovo record

Leggi anche >>> Inter tagli in vista, c’è la prima cessione: annuncio

Fabian Ruiz, una stagione divisa in due parti

Se il mercato ha riportato diverse squadre su Fabian Ruiz, è anche perché le prestazioni dello spagnolo sono cresciute enormemente, dopo il suo ritorno dal Covid-19. Prima di esso, si può dire che l’azzurro aveva toccato il punto più basso della sua carriera.

L’ultima partita prima dello stop forzato causa virus, infatti, era stata proprio contro l’Udinese, dove non aveva brillato particolarmente. Anzi, così come altre prestazioni precedenti, quel match era stato senza infamia e senza lode.

Col ritorno dopo il Covid-19, però, Fabian Ruiz è tornato col passare delle partite sempre più in forma, e non solo, addirittura è tornato ai suoi massimi in carriera, che aveva fatto vedere nella prima parte della stagione 2018/2019. Si può dire, adesso, che con il lavoro svolto da Gattuso sia anche migliorato, e abbia raggiunto nuove vette.

Fabian Ruiz, dunque, con il suo ottimo rendimento ha attirato gli interessi del mercato su di se. Dalla Spagna, i tre club più forti sono su di lui, ma attenzione anche alla pista PSG, e non si sa mai, anche a quella inglese.