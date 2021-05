Neymar e Mbappé spaventano il PSG: il piano dei due attaccanti

Neymar Jr e Kylian Mbappé hanno grandi programmi per quest’estate: i due attaccanti spaventano il PSG.

Uno fresco di rinnovo, l’altro nel mirino dei top club europei. Neymar Jr e Kylian Mbappé sono i giocatori simbolo del PSG e forse tra i più in forma di questa stagione calcistica che sta volgendo al termine.

Ovviamente, entrambi sono leader delle rispettive Nazionali, con le quali quest’estate avranno modo di brillare. Infatti, sia l’attaccante brasiliano che quello francese faranno parte delle due grandi competizioni continentali per le Rappresentative: la Copa America e gli Europei.

Ma una volta terminate le esperienze in Sud America e tra gli stadi più importanti d’Europa, i due si potrebbero incontrare nel villaggio olimpico di Tokyo. Infatti, Neymar e Mbappé figurerebbero nella lista dei pre-convocati per rappresentare Brasile e Francia alle Olimpiadi di quest’estate che si disputeranno in Giappone, ma il PSG non favorevole alla loro partenza.

Neymar e Mbappé alle Olimpiadi: il PSG storce il naso

Il commissario tecnico della Selezione Olimpica brasiliana avrebbe già annunciato di voler puntare sul #10 parigino come fuori quota. Il fantasista sudamericano ha già partecipato a Londra 2012 (finalista) e ha vinto la medaglia d’oro a Rio 2016, da protagonista. Sulla stessa linea d’onda il ct dell’Under 21 francese, che sarà lo stesso ad allenare la rappresentazione olimpica transalpina a Tokyo: Sylvain Ripoll avrebbe già inserito nella lista dei pre-convocati Kylian Mbappé, ancora in regola con l’età. Tuttavia, di recente Pochettino ha messo in dubbio la partenza dell’attaccante e ha cercato di sviare l’argomento. Evidentemente la società non è propensa a rilasciare i due bomber per due mesi interi ed è facile capire perché.

Entrambi raggiungeranno il ritiro con le Nazionali per disputare Copa America ed Euro 2021, che termineranno tra 10 e 11 luglio. Nel caso dovessero rispondere alle chiamate dei selezionatori olimpici, avranno pochissimi giorni di pausa e poi dovranno partire per il Giappone. Il torneo di calcio dei Giochi Olimpici durerà dal 22 luglio al 7 agosto, con tante altre partite ravvicinate. Inoltre, il prossimo campionato francese comincerà proprio tra il 6 e 7 agosto.

Neymar e Mbappé vorrebbero vivere quest’esperienza, più unica che rara, ma bisognerà convincere il PSG che non ha l’obbligo di rilasciare i giocatori per le Olimpiadi. Obbligo che invece dovrà rispettare per le convocazioni dei tornei continentali.