Il Napoli batte l’Udinese e conquista un nuovo record

Il Napoli passeggia sull’Udinese e mette in bacheca un nuovo record. Vittorie, gol e bellezza, gli azzurri danno spettacolo.

Il Napoli di Gattuso si libera anche dell’Udinese, che tanto aveva messo in difficoltà la Juventus la scorsa settimana, con tutte le polemiche annesse. 5-1 il risultato finale per gli azzurri che proseguono la marcia di avvicinamento alla prossima Champions League. Stasera le altre gare in programma ci forniranno un quadro completo sulla corsa alla qualificazione, per la prossima stagione al massimo torneo continentale. Nel frattempo, il Napoli, macina record.

Il Napoli con il centesimo gol in stagione, l’ultimo, il 5-1 di Lorenzo Insigne, è la seconda squadra italiana per numero di gol segnati in stagione, dietro l’Atalanta di Gasperini e Muriel. Gli azzurri, insomma, vincono e convincono. Il record è un dettaglio, questo è vero, ma uno dei quei dettagli che lasciano dietro di se più sorrisi che incertezze, uno di quei dettagli che meglio averne che ripudiarli cosi per il puro gusto di dire che vincere è quello che più conta. Vincere conta, certo, ma vuoi mettere vincere divertendosi?

