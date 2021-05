Euro 2020 perde un protagonista assicurato: è Van Dijk che rinuncia alla competizione.

Nulla da fare. Le speranze dell’ Olanda di convocare Virgil Van Dijk per Euro 2020 sono tramontate. Lo ha annunciato il difensore, che salterà la competizione dopo l’infortunio che lo ha fermato per una stagione intera. I tulipani perdono quindi uno fra i centrali migliori al mondo, ed è stato lo stesso calciatore a svelare i motivi con un annuncio.

La decisione arriva ai tifosi dal sito ufficiale del Liverpool. É lo stesso Van Dijk a spiegare le valutazioni che lo hanno portato a dire addio ad Euro 2020. Il centrale sta infatti entrando nell’ultima fase di riabilitazione dopo l’infortunio che da ottobre lo tiene fuori dai giochi. Un guaio non da poco al ginocchio, che lo ha costretto all’intervento chirurgico e ad una lunga fase di recupero che non può essere soggetta a rischi. Buone notizie per i Reds, che lo riavranno per la prossima stagione. Meno per li Orange, che punteranno tutto su De Ligt e De Vrij.

Euro 2020, Van Dijk fuori dai giochi: “Non ci sarò”

Assenza pesante quindi per l’Olanda. Nonostante gli sforzi, Van Dijk sarà fuori dai giochi per Euro 2020. Sul sito del Liverpool infatti compare un aggiornamento sulle sue condizioni. Il difensore dovrebbe essere pronto al rientro in campo nella prima settimana di luglio, e conta di affrontare la preparazione alla nuova stagione con i Reds. Prima di quella data, sarà praticamente impossibile rivederlo in una partita ufficiale.

La valutazione fatta insieme allo staff degli inglesi e alla nazionale, è di recuperare al meglio l’infortunio per essere pronto al prossimo campionato e agli impegni futuri della nazionale Orange. Nel video è il calciatore a fare chiarezza. “Mi sento bene – ha affermato – ed ho sensazioni positive. Non sono vecchio, ma ho la maturità per capire i segnali che arrivano dal mio corpo. In tanti mi hanno chiesto di tornare in fretta, ed è normale. Io sono abituato alle pressioni ma rispondo che è importante tornare al meglio, e non bruciare i tempi. A settembre inizierà un percorso importantissimo per il Liverpool e per l’Olanda, e credo che il miglior modo per affrontarlo sia nel non avere il timore di nuovi stop. Tornerò più forte per aiutare i miei compagni”.