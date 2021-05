Sassuolo-Juventus, Ronaldo da record: 100 gol in bianconero

Cristiano Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 100 gol con la maglia della Juventus. Agli sgoccioli del primo tempo contro il Sassuolo il portoghese arriva in tripla cifra. Altro primato per l’attaccante.

Cristiano Ronaldo torna al gol e mette a segno la rete numero 100 con la maglia della Juventus. Al Mapei contro il Sassuolo il portoghese è andato a segno sul finire del primo tempo con un preciso piattone mancino in area. Contro i neroverdi Ronaldo segnò, nel settembre del 2018, le prime due marcature in Serie A. Il portoghese si porta anche a quota 28 gol in campionato, rinsaldando la sua leadership in vetta alla classifica marcatori di questa stagione.

45’ |⚽| RADDOPPIO JUVEEEEE, CR7! Quasi allo scadere troviamo il doppio vantaggio con una fantastica giocata di @Cristiano che, dopo un controllo splendido, batte Consigli. E sono 💯 in bianconero! ⚪⚫#SassuoloJuve [0-2] #ForzaJuve Presented by @officialpes pic.twitter.com/u5vDcgtKA2 — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2021

Ennesimo record in carriera per Cr7, che diventa il primo giocatore della storia del calcio a segnare almeno 100 gol in Serie A, Liga e Premier League. Il portoghese ha firmato la rete del 2-0 dopo il gol di Rabiot che aveva aperto le marcature. Precedentemente protagonista anche Gigi Buffon, l’uomo del momento in casa Juve dopo l’annuncio dell’addio, che aveva neutralizzato in avvio un rigore a Berardi.

Ronaldo: 100 gol con la Juve: Sassuolo nel destino

E pare portargli particolarmente bene il Sassuolo a Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid proprio contro i neroverdi aveva trovato i primi due gol in Serie A alla quarta partita ufficiale con la maglia della Juventus. Una doppietta nel settembre del 2018 che ha dato inizio al conteggio che, questa sera, è arrivato a quota 100.

Per Ronaldo questa sera anche un altro primato. Il portoghese firma un nuovo record della storia della Juve, diventando il giocatore più veloce a centrare la tripla cifra di reti in tutte le competizioni. Appena 3 stagioni, contro le 4 di Sivori e Baggio.

Cristiano Ronaldo segna 100 gol in tre anni.

I problemi sono evidentemente altri.#SassuoloJuve — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 12, 2021

Tanti i messaggi e i post sui social per i 100 gol raggiunti in bianconero da Cristiano Ronaldo.