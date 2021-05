Juventus, niente Aguero: il Kun ha scelto il suo futuro

Calciomercato Juventus: mentre continua a persistere grande incertezza per quanto riguarda l’esito di questa stagione, in casa bianconera si fanno i conti con il primo obiettivo di mercato che sfuma. Niente Aguero per la Vecchia Signora: il Kun ha deciso il suo futuro.

Non ci sarà il Kun Aguero al centro dell’attacco della Juventus nella prossima stagione. In casa bianconera si studiano le mosse di mercato da poter attuare in estate e l’argentino era dato tra i papabili nuovi arrivi a Torino. L’ex Atletico Madrid si libererà a zero dal Manchester City dopo 10 anni di militanza in Premier League. Un periodo di tempo durante il quale ha scritto pagine importanti della storia dei citizens, firmato il primo storico titolo nazionale della squadra al tempo allenata da Mancini.

Un contratto in scadenza che non verrà rinnovato, come già comunicato sia da Aguero che dal club, che rende il Kun uno dei gioielli più appetibili della prossima sessione di mercato. Tante voci hanno accostato il centravanti argentino alla Juventus, ma alla fine il Kun raggiungerà (a meno di clamorosi quando a questo punto improbabili colpi di scena) l’amico Messi a Barcellona.

In Spagna i media iberici danno praticamente per fatto l’accordo. Aguero sarà il nuovo centravanti dei catalani, prima carta giocata da Laporta per convincere Messi a firmare il suo rinnovo di contratto.

Niente Juventus per Aguero: imminente accordo col Barcellona

Aguero è a -5 dal podio della classifica all-time dei marcatori della Premier League. In due minuti ha sbagliato un tiro da appoggiare nella porta vuota e poi il rigore. Peccato. — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 8, 2021

Le principali testate spagnole parlano di accordo imminente tra il Kun e il Barcellona. Non sono state ancora svelate le cifre e la durata del contratto, ma sia As che Marca si sbilanciano parlando di un affare in dirittura di arrivo. Non solo Aguero per i catalani, sembra che Laporta stia per portare al Camp Nou anche un altro obiettivo di mercato della Juventus. Depay, in scadenza di contratto con il Lione, era stato già accostato al Barça l’estate scorsa ma ora i tempi sembrano maturi per il suo approdo il Liga.

Due super colpi, a zero, per il Barcellona che spera di calare i giusti jolly per convincere Messi a rimanere in blaugrana. Basteranno loro per trattenere la Pulce?